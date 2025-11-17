台灣EMI獲美頂尖大學認證 將成全球首個免托福非英語系國家

教育部今天(17日)宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，只要台灣的學生修習一定比例的EMI全英語課程，即可豁免托福成績、直接獲得合作的美國頂尖大學採認，讓台灣成為全球第一個免托福的非英語系國家。

台美教育合作將寫下新頁！教育部高教司自5年前推動大學EMI全英語課程以來，已獲得美國亞利桑那州立大學(ASU)、馬里蘭大學(UMD)、紐約大學(NYU)和哥倫比亞大學教育學院(TeachersCollege)等4所頂尖大學認證，將與台灣4所雙語計畫標竿大學，包括國立中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學合作試辦「EMI免試托福計畫」。

廣告 廣告

教育部長鄭英耀17日在「EMI免試托福試辦計畫」啟動典禮上表示，未來這4所國立大學學生只要在校內修讀一定比例的EMI課程，在申請進入美國這4所頂尖大學時，不須再附上托福成績，此舉不僅象徵台灣EMI課程的品質與國際對接能力深獲美國頂尖大學的信任與肯定，也為學生拓展更多赴美研修與國際交流的機會，更讓台灣成為全球第一個免托福的非英語系國家。鄭英耀說：『(原音)台灣身為一個非英語系的國家，能夠成功地以國家層級和美國名校來合作免試托福，象徵我國雙語教育品質已獲國際高度地信任，也是雙語教育的重要里程碑。今天的啟動只是我們全面免試托福邁出的第一步，希望能讓學生擴大跨國學習的機會、走向世界。未來我們將持續深化國際合作，讓大學擁抱國際，而世界也會更願意走進台灣。』

鄭英耀也說明，以往美國大學僅有對英語系國家或新加坡提供免托福的慣例，如今這4所國立大學或研究所的碩、博生不用再另外花錢到南陽街補習托福，透過和中文班相同註冊費的EMI課程就有機會進入美國頂尖大學，不僅可望吸引更多優秀的國際師生來台，也可培養出更多心懷台灣、放眼天下、與世界做朋友的台灣人才，甚至可以跟隨在全球布局的台灣產業，為世界做出貢獻。

高教司也說明，明年2月起，首批入選的8名大三和大四學子就會與這4所美國學校展開交流，並於明年9月正式前往就讀。未來這項「EMI免試托福試辦計畫」也將逐步推廣到全台灣的雙語重點學校，甚至雙語普及學校。