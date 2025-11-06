台灣ETF規模近7兆！Q3檔數添13與受益人增4.5萬 平衡型成主流

財經中心／師瑞德報導

凱基指出，面對降息與震盪，關鍵是把股與債一次打包：用平衡型ETF上行參與成長、下行由債券緩衝，靠分散、分批與長期紀律把波動變成再平衡的進場訊號。兩條路線各取所長，00980T聚焦美股龍頭搭配美債；00981T以全球BBB級債結合台股權值，著眼穩健累積總報酬。（圖／凱基提供）

台股衝上28000點後震盪加劇，但資金並未退潮。凱基證券最新《ETF季報》統計，截至9月底，全台ETF規模逼近新臺幣7兆元、占基金市場逾65%，第三季單季新增13檔、受益人數再添4.5萬。市場一邊迎接Fed降息循環與12月停縮表所帶來的流動性，一邊也在思考：創高之後如何面對回檔與不確定性？投信圈拋出的答案很直白，把「股加債」一次打包，靠平衡型(多資產)ETF把波動收編進投資紀律。

北美走了20年 台灣剛起步就「超車」

依《ETF季報》資料，平衡型ETF在全球已發展近20年，總規模逾750億美元，重心集中北美；台灣、香港、日本仍在萌芽期，多僅1～2檔，但台灣起步快、擴散也快。凱基投信總經理張慈恩說：「台灣投資人要的是『一次搞定攻守』，不用每天盯盤，也不被情緒拖著走。這波平衡型ETF的成長，某種程度就是這個需求被看見。」她也提醒年輕族群別只追配息的短期滿足：「投資是一場和自己對話的長跑。如果只是為了每月的小確幸，20年後可能少掉一半成果，你本來能拿1000萬，結果只剩500萬。」她強調，複利要靠時間與紀律，「平衡配置把這兩件事做成制度。」

AI週期抬高EPS預期

資金面上，Fed已啟動降息循環，10月再降1碼；市場並預期12月起停止縮表，流動性改善。基本面由AI週期與企業投資支撐。凱基投信投資長歐陽渭棠表示：「大型雲端服務供應商(CSP)明年資本支出年增率，從16%上修到31%；台灣AI供應鏈的接單與毛利結構，都會反映在EPS。」在美股端，市場預估S&P500今年企業獲利成長11.0%，明年上看13.9%。台灣外需同步回溫，9月出口542.5億美元、年增33.8%，AI伺服器與消費性電子備貨旺季疊加，電子鏈成為主力。歐陽渭棠說：「基本面是硬的，評價雖不便宜但還沒過熱；拉回反而有紀律性加碼的空間。」

把下跌變成「再平衡訊號」

評價在相對高檔，加上美國政府關門變數與政策訊號反覆，短期波動難免升溫。凱基投信建議回到三個古典動作：分散布局股票與債券互相緩衝、分批進場用回檔做再平衡、長期持有讓時間的複利發揮。張慈恩補充：「重點不是能不能猜到明天，而是把明天的漲跌都變成規則化動作。」她以平衡型ETF的機制說明，當股市拉回導致權重失衡，紀律性的再平衡會自然把資金挪向被低估的一側，反之亦然，「把人性最容易出錯的那一步交給規則，比追漲殺跌安全得多。」

成長中有防守、防守裡留攻擊

回到實作層面，凱基推出兩種平衡框架，對應不同風格與現金流需求。其一是「平衡凱基美國TOP」(00980T)，追蹤指數約7成那斯達克前十大企業+3成美國公債，設計邏輯是「成長中有防守」，上行參與AI龍頭獲利週期、下行靠公債緩衝。歐陽渭棠說：「AI龍頭集中度我們有權重上限與調整頻率，不讓單一風險外溢。」其二是「平衡凱基雙核收息」(00981T)，追蹤指數約7成全球BBB級債+3成台股25大企業，主軸是「防守中留攻擊」，較高票息現金流搭配權值股成長性。張慈恩提醒，配息不是保本、也不等於報酬，長期仍看總報酬；該基金之配息來源可能為收益平準金，且並無保證收益及配息。

不是「選哪一檔」 而是「讓規則長期生效」

投資人最常問的是「該買哪一檔」。在張慈恩看來，真正的難題是把規則活久一點：「分散、分批、長期，聽起來無聊，卻是能把大部位帶到終點的唯一方法。」她建議，隨收入與家庭結構變化調整股債比例，但用機械式再平衡比情緒化更安全。至於大家在意的交易成本與貼水/溢價，歐陽渭棠補充：「劇烈波動時，指數方法學有緩衝機制，搭配做市商庫存與申贖，把滑價壓到合理區間；規模放大後，流動性也會反過來改善交易體驗。」

降息與停縮表雖利於資金回流，但債券部位仍受利率與信用雙重風險影響；BBB級債收益較高，也意味對信用週期更敏感。股票端則受政策與監管牽動評價。歐陽渭棠說：「我們不會把波動消滅，我們做的是讓波動對投資人更友善。」

張慈恩總結：「好工具」好資訊、好紀律，長期勝率自然上來。與其每天追著市場跑，不如讓規則替你跑二十年。」

《ETF季報》為何重要

凱基強調，《ETF季報》是全中文、全方位的ETF深度報告，從全球市場趨勢、區域與產業、主動與被動策略，甚至加密貨幣ETF都一併拆解，提供投資人一站式的資訊脈絡。季報可於官網下載，便於回查數據與方法學，形成個人化的長期投資地圖。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

