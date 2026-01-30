台灣GDP增長創15年新高 人均GDP近4萬美元

（德國之聲中文網）台灣行政院主計總處本周五（1月30日）公布，台灣去年經濟增長率概估為8.63%，高於原本預測的7.37%，也高於2024年的5.3%，為自2010年以來最高。2010年，台灣的GDP增速為10.3%。

台灣官方的概估結果還顯示，台灣去年人均GDP為39477 美元，進逼4萬美元大關。台灣人口約2330萬。

美國成台灣去年最大的出口目的地

主計總處指出，去年經濟增長亮眼，主因是人工智能與高性能運算等新興科技應用需求遠優於預期，以及商品出口強勁。

台灣是人工智能服務器、計算機芯片和精密儀器的主要生產地。去年，主要得益於科技相關產品的出口，台灣出口額同比增長近35%，達到創紀錄的6407.5億美元。其中，對美國的出口額更是飆升了78%，佔台灣總出口額的近31%。隨著對美出口激增，美國自1999年以來首次成為台灣最大出口目的地。台灣去年對中國的出口佔其總出口額的27%。過去十年，隨著兩岸關系惡化，台灣一直在努力減少對中國大陸市場的依賴。

人工智能的蓬勃發展也推動台灣領先的科技公司實現了利潤營收雙雙創新高。台積電是全球最大的芯片代工制造商，也是全球市值最高的公司之一，其主要客戶是美國英偉達（台灣譯為輝達）。此外，台灣的電子巨頭富士康也為英偉達生產人工智能服務器，並為蘋果組裝產品。

今年GDP預測如何？

去年第四季度，台灣經濟增長勢頭強勁，同比增長12.7%。本月初，台灣與美國總統特朗普政府達成貿易協議：台灣承諾在半導體和人工智能等領域對美國投資至少2500億美元，作為交換，美國將台灣進口商品的關稅從20%降至15%。經濟學家認為，這將進一步推動出口增長，並在今年進一步提振台灣經濟。

美國銀行經濟學家Xiaoqing Pi和Helen Qiao在近期的一份報告中寫道：“我們預計，至2026年，人工智能相關需求將繼續支撐台灣的出口表現，在全球人工智能投資持續增長的背景下促進整體經濟增長。”

不過，經濟學家表示，由於基數較高，台灣今年的GDP增速可能會放緩。

德意志銀行預計，台灣經濟將在2026年增長4.8%。鑑於台灣對科技出口的依賴，人們日益擔心，人工智能熱可能存在泡沫，而這是一個關鍵風險。

特朗普政府時期美國關稅政策的不確定性，以及台灣與北京的緊張關系同樣令人擔憂。去年12月底，中國在台灣周邊地區舉行了大規模軍事演習，再次引發了人們對北京可能封鎖或吞並台灣的擔憂。

