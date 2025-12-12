台灣GDP崛起、日本也回春 南韓怎麼了？ 韓媒揭殘酷真相

美中霸權競爭正改變東亞「JaKoTa（日本、韓國、台灣）」三角經濟格局。台灣憑藉晶圓代工領域的壓倒性競爭力強勢崛起，日本也顯露走出「失落30年」泥沼的跡象，唯獨南韓陷入獨自面對危機的困境。根據南韓《中央日報》報導，台灣今年經濟成長率上看7.4%，人均GDP預計超越南韓，這將是南韓自2003年超越台灣以來，22年首度遭逆轉。

台灣11月出口創15年半最大增幅

台灣財政部統計，台灣11月出口年增56%，達640.5億美元（約新台幣9,420億元），創下15年半來最大增幅。這不僅大幅超越10月創下的618億美元新高，累計11月的出口總額也達5,784.9億美元，全年出口預估將較去年成長約35%，達6,400億美元。

台積電領軍 AI需求引爆晶片出口

推動出口亮眼表現的關鍵在於半導體產業。隨著AI市場快速成長，以台積電為核心的先進製程晶片需求爆發。蘋果、輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）與超微（AMD）等全球科技巨頭，幾乎都仰賴台積電代工，形成「生產即外銷」的強勁態勢。

JaKoTa經濟圈格局丕變

「JaKoTa」一詞自1997年開始使用，指涉東亞的日本、韓國與台灣。近年來全球投資銀行將三國視為具備「民主體制、高端技術、製造業強國」共同特質的新興經濟區塊。

廣告 廣告

報導指出，三國擁有諸多共通點，皆以製造業為基礎的出口導向經濟，並善用鄰近中國這一全球最大市場的優勢加速成長。但美中競爭白熱化、全球供應鏈重組之際，變化開始浮現，日韓在傳統出口市場中國失去製造業競爭力而停滯，台灣卻以晶圓代工為武器開拓美國市場。

台灣經濟成長率飆至7.4% 遠超日韓

台灣本月初將今年經濟成長率預測上調至7.4%，較8月預測大幅提高2.9個百分點，創下2010年（10.3%）以來最高水準。亞洲開發銀行（ADB）10日也將台灣經濟成長率預測，從9月的數據上調2.2個百分點至7.3%，與南韓0.9%及日本1.1%差距懸殊。台灣GDP經常帳盈餘占比達13.8%，同樣大幅領先南韓的4.8%與日本的3.9%。

人均GDP將超韓 22年來首度逆轉

台灣今年出口預測值6,400億美元，已達南韓的約九成。2016年時，台灣出口額僅為南韓的一半左右，短短不到10年便急起直追，人均GDP去年已超越日本，今年確定將超越南韓。

據國際貨幣基金組織（IMF）數據，南韓今年人均GDP為35,962美元，較去年減少0.8%；台灣則預估達37,827美元。若預測成真，南韓將是自2003年超越台灣後，22年來首度遭到逆轉。

日本走出泥沼 獨韓陷危機

眼看台灣急起直追，日韓同感緊張，但日本已顯露走出長期停滯的跡象。在企業獲利回升帶動下，2021年起出口明顯復甦，加上全球資金湧入利用低利率環境，股市也呈現榮景。

日本首相高市早苗就任後，宣示延續「安倍經濟學」，市場對半導體重建及國防產業培育等新政策效果寄予厚望。野村證券（Nomura Securities）近期報告也分析：「高市內閣明確提出『日圓貶值』與『財政擴張』兩大關鍵字，這是提升日本投資吸引力的因素。」反觀南韓今年連續三年經濟成長率低於2%，若預測成真，將是1998年以來，27年首被日本超越。

南韓眼前面對的危機不可忽視，漢城大學經濟學系教授金相奉（音譯）表示：「台灣急速成長的近十年間，南韓經歷兩次重大政治動盪而錯失良機，產業重組與勞動改革等陳年課題不能再拖延。」