台灣Google Play 2025年度最佳榜單出爐！這些應用程式、遊戲你下載沒？
記者李鴻典／台北報導
年終將至，Google Play整理2025 年台灣年度最佳榜單，與大家分享過去一年來台灣使用者的數位生活偏好與趨勢，見證台灣在地開發團隊如何以創意豐富你我的數位生活。Google Play 台灣與香港應用程式及遊戲策略夥伴經理陳曉瑩發表文章寫道，讓我們一起來看看今年有哪些優秀作品脫穎而出！
豐富多元生活、守護數位安全
觀察今年年度最佳應用程式榜單，獲獎作品類型涵蓋生活、娛樂、健康等多個領域，顯示台灣使用者正持續透過數位科技，追求更便利、高效的生活體驗。
其中，由台灣團隊 Gogolook 開發的 《Whoscall 象卡來》 今年獲得 「年度最佳生活幫手應用程式」。隨著詐騙型態日益複雜，《Whoscall 象卡來》持續加入在化資訊、AI 預判模型等技術應用，搭配鼓勵用戶參與回報的社群機制，讓應用程式從單純的工具，進一步成為人人都能有參與感的社群，協助提升全民反詐素養。
Gogolook 團隊分享：「Whoscall 以『為信任而生，有你而強大』為願景，透過傾聽音使用者社群意見，致力開發對使用者有助益的創新功能。我們很高興能透過 Google Play 接觸到更多過去未曾關注防詐議題的使用者，引導他們學習如何保護自己，遠離詐騙風險。」除了陌生來電辨識功能受到使用者喜愛，產品團隊也導入 AI 技術，例如結合 Google Gemini 模型與自建演算法所打造的『一鍵查』功能，不僅能查詢電話號碼與連結的風險，使用者更能上傳截圖或照片查詢圖片內的詐騙資訊，運用科技的創新力量持續為使用者打造更安心的數位安全體驗。
科技助力身心健康提升
在數位安全以外，隨著健身與健康意識抬頭，健康類相關應用也成為台灣使用者感興趣的類型。獲得「年度最佳自我提升應用程式」的《普拉提運動》就透過容易上手的訓練內容和使用體驗，幫助使用者在家中就能輕鬆邁向更健康的生活；《Flo 月經週期及排卵期追蹤器》整合穿戴裝置資訊，運用 AI 提供準確的生理週期預測，更透過全新的資訊分享功能，幫助伴侶建立對生理週期的認知，進而強化彼此的理解與支持，成為「年度最佳穿戴裝置應用程式」的得主。
從享受影音到投入創作
同時，台灣使用者在行動裝置上也從「享受影音」逐漸走向「投入創作」。在影音觀賞體驗上，獲得「年度最佳大螢幕應用程式」的《TikTok》專注於優化影音內容在大螢幕摺疊裝置上的播放表現，為使用者帶來更沉浸的視覺享受；而影片編輯工具《Edits》，透過直覺易用的介面，讓影片剪輯變的更簡單，讓使用者可以隨手編輯、輕鬆分享精彩內容，獲得「年度最具娛樂性應用程式」。
隨著 AI 技術的持續演進，台灣使用者也逐漸運用 AI 進行影像創意協作。獲得「年度最佳應用程式」的《Adobe Firefly》不僅提供豐富的影像工具，更整合多元第三方 AI 技術，使用者從日常生活到專業領域的各種跨裝置創作需求。獲得「年度最具潛力應用程式」《RoboNeo》使用者可以透過與 AI 協作，透過文字指令生成標誌、圖示、或網頁所需的專業影像素材。而《Luminar: 照片編輯器》則支援跨裝置使用，讓使用者隨時隨地都能透過行動裝置，運用 AI 輕鬆完成複雜的圖片編輯，獲得「年度最佳跨裝置應用程式」。
今年的年度最佳遊戲榜單，充分展現台灣玩家多元的喜好。觀察到三個趨勢：經典 IP 的魅力不減、持續深化跨平台體驗，以及強化社群連結，讓遊戲更深入玩家的日常生活。
台灣開發團隊展現創意
首先，今年上榜的遊戲中，有兩款來自台灣開發團隊的原創遊戲憑藉卓越創意脫穎而出。由加玖工作室開發的《哥布林也想談戀愛》融入了時下網路用語，搭配獨特畫風且充滿社群梗的迷因情節與對話，為養成收集類遊戲帶來全新風貌，在社群引起熱烈討論，獲得 「年度最佳獨立製作遊戲」；另一款由台灣團隊 Loventure Games 開發的《Go Gull: Tile Match》不僅美術風格精細，更在傳統消消樂的玩法上，融入城市建造、物品收集與飛船客製化等豐富元素，讓玩家能打造出自己的專屬飛船與全球玩家一較高下，獲得「年度最佳台灣製作遊戲」。
經典 IP 魅力依舊
《SD鋼彈G世代永恆》 以精美畫風、忠於原著的沉浸式動畫劇情，和具有策略深度的回合制模擬戰鬥，獲得廣大玩家喜愛，拿下今年「年度最佳遊戲」 。另一款風靡全球的現象級 IP 寶可夢，則以《Pokémon TCG Pocket》透過創新的交換機制，在行動裝置上重現卡牌收藏交換與對戰樂趣，獲得「年度最佳休閒遊戲」。而獲選 「年度最佳跨裝置遊戲」的《迪士尼無限飛車》，讓玩家能在摺疊裝置、平板或 Chromebook 上都能享受流暢遊戲體驗，隨時都能與喜愛的迪士尼角色一同飆速。
跨裝置、平台沉浸遊戲體驗
隨著玩家對跨裝置遊戲體驗的喜愛日益增加，今年「Google Play 遊戲」從 Beta 測試版畢業，推出正式版本，讓更多台灣玩家可以在電腦上體驗手機遊戲。今年獲得「年度最佳 Google Play 遊戲電腦版」的《君主之旅》延續《天堂》IP 的世界觀，讓玩家帶來手機與電腦間無縫接軌的遊戲樂趣。
廣受好評的冒險遊戲《DREDGE》除了在 PC 平台推出，也為 Play Pass 訂閱玩家帶來高品質的遊戲體驗。這款獨立遊戲以精美畫風與多元機制，帶領玩家深入海中搜尋古怪收集品、探索未知區域，揭開海域深處的秘密。另一款遊戲《Once Human》則以引人入勝的末日後背景，讓玩家在開放世界體驗探險，獲得「年度最佳劇情遊戲」。
強化社群連結
同時，也發現在遊戲內、外深化玩家社群連結的作品，也十分受到玩家青睞。像是《Garena® 三角洲行動》在遊戲內推出 24 人對 24 人的龐大戰場，透過複雜多變的戰術、競技體驗，鼓勵玩家進行團隊協作，奪得「年度最佳多人對戰遊戲」。以末日生存為題的《寒霜啟示錄》持續推出遊戲活動、鼓勵玩家合作互動外，更透過不同線下聚會凝聚社群，獲得「年度最佳持續影響力遊戲」。
從今年的榜單中，陳曉瑩說，我們看見台灣使用者在 Google Play 上不斷發掘能提升生活品質、滿足娛樂需求，並帶來社群歸屬感的應用程式與遊戲。Google Play 將持續透過顧問服務、技術支援和創新解決方案，與台灣優秀的產業夥伴共同成長，協助開發者實現願景、連結全球玩家，所有使用者帶來更多優質且創新的數位體驗。
