台灣HBO開玩笑出事！酸NewJeans南極哏「不要冷凍我」被罵爆道歉

NewJeans全員決定回歸，有望重新展開演藝事業，卻讓HBO max台灣小編意外被炎上。（圖／IG@newjeans_official）

南韓女團NewJeans，日前主動結束與經紀公司ADOR的合約糾紛，時隔一年多全員回歸，消息讓粉絲相當感動。怎料，影音串流平台HBO max台灣官方竟大開NewJeans的玩笑話，引起粉絲們的不滿紛紛抗議，最後只好火速刪文向大眾道歉。

韓國娛樂公司ADOR於12日發布聲明，證實NewJeans的2名成員確定回歸。然而，好消息才剛發布不久，其餘3名成員也單方面宣布，重回ADOR的懷抱，並表示因為有一名成員在南極的關係，才會晚一步發聲。

對此，ADOR則回應將會安排相關程序，確認3位成員回歸的真實性。沒想到，正當粉絲開心之餘，HBO max的台灣官方小編為了搭上時事，竟在Threads上大開NewJeans玩笑話「我不在南極，請不要冷凍我！」用來宣傳新上架的戲劇《親愛的X》。

HBO max台灣小編大開玩笑話，惹怒NewJeans的粉絲。（圖／Threads@hbomaxtw）

貼文也立刻引爆粉絲怒火，底下也湧入大量負面評論；但也有人認為只是個搭上時事的玩笑話，不用太過認真。事後，HBO max台灣官方意識到錯誤，火速刪掉爭議文章，並重新發文向大家致歉，「各位觀眾與粉絲們好：稍早的貼文引起誤會與不適，我們在此誠摯向大家致歉。」

「由於當時未留意相關新聞脈絡，選詞上有所疏忽而造成誤解，我們真心理解用詞不慎對各位粉絲們造成傷害。貼文已移除，我們也會虛心檢討，未來會更加謹慎處理每一則內容，避免類似情況再次發生。感謝所有觀眾與粉絲的提醒與包容。— HBO Max Taiwan 社群團隊」。

