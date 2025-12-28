台灣IC設計廠沒有跟上輝達、AI趨勢成長 ASIC股甚至衰退
《電子時報》社長黃欽勇更指出，這一波AI大潮，台灣的IC設計業者卻沒跟上？其實ASIC業這更沒跟上。（圖片來源／ GOOGLE街景）
2025年是生成式人工智慧市場大幅成長的一年，隨著GPT-5、Anthropic 的Claude 4、Google 的Gemini 2.5 Pro、馬斯克旗下xAI 的Grok 4等大語言模型受到歡迎，AI資料中心一座接著一座擴張，輝達、博通等IC設計公司前三季的營收年成長都超過27％。
無獨有偶，《電子時報》社長黃欽勇更指出，這一波AI大潮，台灣的IC設計業者卻沒跟上？聯發科、瑞昱等前三季營收年增率僅十幾％，無法跟上輝達的105.3％、Marvell的41.1％，博通的27.2％，AMD的32％等。
台灣的IC設計業者，今年成長輸輝達、AMD一大截
實際上，聯發科前三季稅後淨利雖然有823億元台幣，卻比去年前三季826億元，還微幅衰退0.3％。
其實不只IC設計公司，若更細分類，以和AI晶片開發有關的ASIC公司來看，台灣的ASIC公司似乎更與AI大潮脫節，多家營收的年增率表現出色，但換算回淨利，竟然比去年同期衰退。
許多ASIC公司今年營收較去年同期大幅成長，但獲利不怎麼樣，甚至衰退。（製表／鄭國強 ；資料來源／公開資訊觀測站）
智原（3035）以成熟製程（14nm 以上）為主，提供 ASIC 服務與 IP 授權，今年前三季營收151.9億元，較去年同期81.12億大幅成長87.3％，讓很多投資人覺得「妥當了」，稅後淨利數字出來嚇一跳，僅5.32億元，還比去年前三季8.05億元衰退。今年以來（12／26）股價跌了31.54％，去年股價高點還有459元，今年到12月26日為止165元。
ASIC概念股，有些營收成長獲利卻大衰退
創意（3443）屬於台積電生態系，今年的營收、獲利確實都有成長，前三季累計營收217.4億元，較2024年前三季190.2億元成長14.3％，然而其稅後淨利只比2024年前三季成長0.2％，不到1％，結果股價在今年以來（12／26）大漲了55.1％，最高一度到2300元。
去年股價曾創下2095元高點的M31（6643），今年股價一路下探，原來，其前三季累計營收12.38億元，比去年同期11.53億元成長7.4％，但是，它前三季稅後淨利呈現虧損0.29億元，比去年同期1.8億元大幅衰退，今年股價已跌了50％。只能說ASIC股今年大都「現出原形」，到底有沒有AI訂單，也看得出來了。
