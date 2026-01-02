台灣IPO金額創新高 專家續看好今年及3趨勢

▲2025臺灣IPO市場募資額再創新高，展望2026年，專家點出3大觀察重點，預期在半導體及數位雲端科技的持續發展下，這類具備高成長潛力的企業將繼續扮演IPO市場的關鍵推手。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 在股市波動、地緣政治不穩及美國政府停擺等多重挑戰下，去（2025）年全球資本市場仍憑藉各國央行寬鬆貨幣政策與人工智慧（AI）科技股的強勁支撐，維持主要股市指數的亮眼表現，截至11月底全球IPO募資額較去年成長21%，亞太地區更躍居全球最大募資市場，台灣亦創下歷史新高。展望2026年，資誠聯合會計師事務所（PwC）對全球IPO市場的中長期發展仍持審慎樂觀態度，預期台灣IPO市場成長動能將持續強勁，在半導體及數位雲端科技的持續發展下，這類具備高成長潛力的企業將繼續扮演IPO市場的關鍵推手。

全球IPO市場亦同步展現顯著復甦，PwC的Global IPO Watch數據顯示，截至去年11月底，全球IPO件數為1014件，較2024年全年度增加30件，募資額約1433億美元，全球IPO募資額較去年成長21%，美國及亞洲兩大區域是推升募資規模的主要市場，其中亞太地區全年募資金額達616億美元，年增24%，躍居全球最大募資市場。

至於台灣資本市場去年展現穩健成長動能，全年上市櫃新掛牌家數（含創新板、櫃轉市、轉投控）共77家，高於2024年的67家；全年總募資金額達新台幣1117億元，較2024年576億元近乎倍增，創下歷史新高。



從產業掛牌家數觀察，半導體產業掛牌家數以13家居冠，數位雲端產業和生技醫療業各有10家新掛牌公司，並列第二。此外，創新板鎖定具前瞻技術與成長潛力的創新企業，推動數位雲端、生技醫療及與綠色永續產業等進入資本市場。



2026年台灣IPO市場3大觀察重點

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智指出，台灣IPO市場在2025年募資額創新高後，2026年能否延續成長動能再創佳績，值得關注3大趨勢：

一、創新板3.0啟動，打造亞洲創新企業聚落

台灣證券交易所自2025年12月起，啟動「創新板3.0」政策，旨在強化市場流動性與吸引力。新制開放創新板股票當沖、鬆綁投信投資額度，並大幅簡化本國公司申請創新板上市的股票集保、承銷保薦及內控專審時程。此外，優化外國企業上市制度，並開放創新板、上市一般板、上櫃間的多元轉板機制。



2025年創新板掛牌家數為22家，創新板3.0新制有助於提升前瞻新經濟產業的掛牌熱度，加速臺灣資本市場轉型，力爭成為亞洲創新企業的資金匯聚中心。



二、半導體及數位雲端科技業，募資能力不容小覷

台灣資本市場長期深耕電子相關產業，此趨勢在2026年將延續，尤其在半導體及數位雲端科技領域。此領域的企業，特別是大型集團旗下具潛力的「小金雞」，透過獨立IPO，不僅能籌募自身發展所需資金，更助母公司擴大營運版圖，成為推動IPO市場的重要力量。

資誠分析，2025年集團小金雞佔整體IPO募資額的18%，約新台幣204.8億元，彰顯其募資能力與對市場的貢獻。預期在半導體及數位雲端科技的持續發展下，這類具備高成長潛力的企業將繼續扮演2026年IPO市場的關鍵推手。



三、科技帶動台灣資本市場新動能，AI治理成關鍵

AI已成為全球企業轉型的核心，更是2026年台灣資本市場的核心驅動力。根據PwC發布的《2025全球投資人調查報告》指出，有61%的投資人表示，未來3年科技業將是最具投資吸引力的產業，遠超其他產業；78%的投資人表示，若企業推動全方位AI轉型，投資人會適度增加投資。

台灣具備半導體與ICT產業優勢，積極布局AI硬體與應用技術，政府也於2025年起推動「AI新十大建設推動方案」，在政策支持與市場需求雙重驅動下，台灣的AI相關產業將持續擴張。



此外，92%投資人呼籲所投資的企業在科技轉型增加資金，並強化資安，期望成長與韌性並行。且多達4成以上投資人希望企業提升AI策略、投資及創新相關資訊揭露。金管會要求上市櫃公司設置資安長與專責單位；而由台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心發布的資通安全管控指引，也提供企業強化資通安全防護及管理機制。從治理、技術到國際認證，企業應全面提升企業資安韌性與透明度，回應投資人對AI時代的信任需求。



資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長陳晉昌表示，展望2026年，台灣IPO市場在台灣證券交易所及櫃買中心在建構多層次資本市場架構、推動產業多元化發展上的策略成果，加上「創新板3.0」等利多政策持續打造友善的籌資環境，2026年上市櫃新掛牌家數前景持續看好。

