「台灣Jennie」素顏長這樣！孫淑媚45歲慶生美照曝光了

歌手孫淑媚2005年以《愛到坎站》獲得第16屆金曲獎最佳台語女演唱人獎，日前開唱大跳〈like JENNIE〉，逆齡美貌、結實腹肌被封為「台版Jennie」，她昨（9）日迎來45歲生日，也曬出素顏美照分享慶生喜悅。

孫淑媚昨日歡慶45歲生日，在Instagram貼文開心寫下：「來吧！生日快樂，熬不到12點提早發出，1月壽星生日快樂！」她曬出慶生時拍下的素顏美照，身穿條紋襯衫、黑色上衣，戴著一副圓形黑框眼鏡，展現出光滑的水煮蛋肌膚，整個人狀態極佳。

孫淑媚不僅唱功一流，日前更跨界演出電影《陽光女子合唱團》，不計形象以「紅色霧眉」造型扮醜，詮釋女子監獄受刑人角色，與安心亞一起嗆聲其他獄友。孫淑媚慶生照曝光後，網友們也紛紛祝福喊「最暖的淑媚姐生日快樂」、「女神生日快樂」、「生日快樂，窈窕淑女、魅力無限。」



