台灣KOL現蹤《魔法壞女巫2》星國首映！華麗裝扮讓亞莉安娜嚇到了

崔璀璨與薔薇受邀出席《魔法壞女巫：第二部》新加坡亞太首映會。（圖／UIP提供）

電影《魔法壞女巫：第二部》即將上映，宣傳活動熱鬧展開，兩位台灣KOL崔璀璨與薔薇受邀前往新加坡參加首映會。他們精心準備的特色服裝融合電影元素與台灣文化，令主演亞莉安娜和辛西婭艾利沃驚艷不已。除了盛裝出席，他們還帶來台灣特色表演及伴手禮，成功將台灣文化元素帶向國際舞台，為這部備受期待的續集增添話題。

崔璀璨與薔薇受邀出席《魔法壞女巫：第二部》新加坡亞太首映會。（圖／UIP提供）

兩位台灣KOL的精心打扮成為首映會焦點。崔璀璨特別設計了結合奧茲國與客家元素的綠色澎澎裙，薔薇則以「華麗桃樂絲」為主題，向《魔法壞女巫》致敬。當兩位主演看到這些服裝時，辛西婭艾利沃表示非常喜歡，她之前沒有看到完整的樣子，認為這真的是神作。

廣告 廣告

崔璀璨則彈奏月琴並演唱台語歌，薔薇則準備了結合台灣土產的茄芷袋作為禮物送給兩位演員。崔璀璨在表演中還幽默地用電影台詞表示：「我會永遠恨你，到海枯石爛」，展現對電影的熟悉度，讓兩位演員又驚又喜。

《魔法壞女巫：第二部》準備上映。（圖／UIP提供）

《魔法壞女巫：第二部》延續第一集劇情，艾法芭成為大家眼中的「西方壞女巫」，格琳達則被捧為「好女巫」，兩人的友情面臨考驗，最終需要攜手面對一切挑戰。電影花絮中，演員們分享了感人時刻，他們合唱《永遠變得更好》時感動落淚，那是一個美妙的時刻，也是整個拍攝旅程最美好的開始。

《魔法壞女巫》首集創下全球7億5600萬美元的票房佳績，約合新台幣235億元。隨著第二部即將上映，感人花絮陸續曝光，觀眾們都直呼期待，好奇續集能否延續甚至超越前作的成功。這次台灣KOL的參與不僅為電影宣傳增添亮點，也成功地將台灣文化元素帶向國際舞台。

更多 TVBS 報導

華人之光！楊紫瓊獲柏林影展終身成就獎 43年亞洲第一人

中文怪物現身《魔法壞女巫：第二部》亞太首映 紅毯近距離面會亞莉安娜

出事了！網紅暴衝《魔法壞女巫2》紅毯硬撲亞莉安娜 楊紫瓊、辛西婭立刻救駕

楊紫瓊片場突獅吼 嚇壞亞莉安娜「隱形眼鏡噴飛」

