台灣LG電子攜手世界展望會推動「籃海計畫」 用運動翻轉偏鄉希望 昌原LG獵隼來台參賽！LG將每一分熱血化為公益行動

韓國職籃勁旅 昌原LG獵隼（LG Sakers）來台參賽，帶動籃球迷熱烈關注。台灣LG電子秉持「Life’s Good」品牌精神，藉由昌原LG獵隼（LG Sakers）球隊來台契機，發起公益應援，將球場上全力以赴的能量轉化為希望力量，宣布以「每得一分就捐出新台幣1,000元」的方式，支持台灣世界展望會「籃海計畫」，協助偏鄉及弱勢地區的青少年建立穩定的籃球訓練環境，讓孩子們在球場上學習團隊合作、培養自信與勇氣，並透過運動找到夢想方向。最終，昌原LG獵隼在此次賽事拿下了 87 分，台灣 LG 電子亦捐出新台幣 87,000 元至台灣世界展望會「籃海計畫」，將熱血能量化為對青少年的實際支持，讓這場跨國交流不僅是運動盛事，更成為翻轉希望的行動起點。

台灣LG電子董事長鄭淵寬表示：「自2009年起，LG電子持續深耕台灣，投入教育與兒少發展相關行動，因為我們相信，培育下一代不僅需要知識，更需要勇氣與自信，運動正好能夠帶來這股力量，展現團隊合作、熱情與勇往直前的精神。透過這次昌原LG獵隼來台，我們希望將每一次得分化為孩子追夢的助力，讓球場上的熱血延伸到場外，支持展望會的『籃海計畫』，幫助更多偏鄉青少年在籃球中找到自信與成長的力量。」

延續偏鄉關懷 LG以籃球推動青年運動

此次韓國昌原LG獵隼來台，不僅是一場國際體育賽事，更是公益合作的新起點。台灣LG首度以「運動結合公益」的方式實踐品牌理念，將國際體育的熱血能量轉化為地方關懷。LG選擇與長期深耕兒少教育、偏鄉服務的世界展望會合作，加入其「籃海計畫」，雙方都相信教育與運動能改變孩子的未來，讓夢想在球場上萌芽。

「籃海計畫」以籃球為橋樑，協助孩子們在穩定的訓練環境中與在地教練共同成長，從球場中學習團隊精神與勇氣，找到前進的力量。除了LG員工之外，LG也特別邀請「籃海計畫」中「新店黑豹戰神隊」的孩子們到場觀賽，讓他們近距離感受職業球員的拼戰熱血與團隊默契，不僅展現企業對社會關懷的實踐，更體現對下一代成長與夢想的重視。LG期盼透過「每一分都是希望」的愛心應援，喚起更多社會對青少年教育與運動發展的關注，讓「Life’s Good」的精神在每一個笑容與夢想中持續延伸。

台灣世界展望會李紹齡會長表示：「展望會自2022年起推動『籃海計畫』，從『運動翻轉教育、影響兒少生命』出發，幫助喜愛籃球卻缺乏資源的孩子擁有穩定學習與發展的機會。目前已於全台各地服務社區中組建16支青少年球隊，與在地教練攜手打造共學成長團體，提供球具、球衣等訓練設備，並引進專業教練資源，定期舉辦賽事與營會活動，讓孩子能在運動中學習團隊合作、建立自信、培養正向品格。感謝LG對籃海計畫的支持，讓每一次進球都不僅是比賽的分數，更是孩子們夢想的延伸。」

夢想無界限、共築跨世代！LG以行動詮釋「Life’s Good」

LG長期深耕台灣，在企業社會責任與ESG行動上持續投入教育支持、環保倡議與社區共融等面向。多年來，LG積極推動偏鄉教育與學習資源升級，支持「逢甲建築小書屋」協助改善偏鄉學習環境，讓孩子們能在安全且啟發性的空間中探索知識；今年亦與「玩轉學校」合作開發AI桌遊教材《樂金筆記本》，透過角色扮演遊戲培養下一代面對科技日新月異的思辨力。展望明年，LG也將透過參與「永續教育年會」，盼觸及更多教師，共同推動《樂金筆記本》導入更多校園。

LG相信，當科技、教育與運動形成正向循環，每一次的投入均能成為孩子前進的力量。未來，LG會持續深化公益行動，讓偏鄉孩子在科技的助力下，看見更多未來的可能。

以上訊息由台灣LG電子提供