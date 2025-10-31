台灣MOA敲碗成功！TXT確定2/1大巨蛋再唱一場 加場門票11/8開賣

TOMORROW X TOGETHER是HYBE旗下首組唱進臺北大巨蛋的歌手，今宣布加場好消息。(翻攝自TOMORROW X TOGETHER官方X)

南韓超人氣團體TOMORROW X TOGETHER（TXT）身為HYBE旗下大勢男團，成為公司第一組攻上臺北大巨蛋的藝人。他們近日迎來雙重喜訊，隨著21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》獲得好成績之外，臺北大巨蛋演出日前宣告完售，主辦單位「遠雄創藝」31日對外公告確定加場，TOMORROW X TOGETHER預計在2026年2月1日再唱一場。

TOMORROW X TOGETHER自2019年出道以來，交出多項傲人成績單，YouTube總點閱達到34億次點擊，5位成員以及官方Instagram帳號共吸引逾6千萬人追蹤。10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》，首周更創下熱銷31萬8千張的紀錄，迅速登上Oricon每日專輯排行榜榜首，展現在全球驚人號召力。

日本專輯《Starkissed》成績不同凡響，就連合作的對象都大有來頭，其中收錄歌曲〈SSS（Sending Secret Signals）》由「神級搖滾大神」HYDE參與製作，連成員太顯（TAEHYUN）本人都驚呼「不可思議」，合照甫公開掀起熱烈迴響，粉絲驚呼「夢幻聯動」、「沒想到有一天會看到這樣的畫面」、「像是做夢一樣」。

團體在全球享有高人氣，TOMORROW X TOGETHER仍遵守著與台灣MOA的再次見面的約定，去年結束兩場林口體育館專場演出後，明年1月31日將帶著最新巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》返台開唱，門票在25日宣告完售，線上同時湧入4萬人搶票，使得大批粉絲敲碗表示「拜託再唱一場」，在主辦單位的爭取下確定加場。

《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》加場預計在2026年2月1日於臺北大巨蛋舉行，本場演出按照HYBE以往加場的慣例，2月1日加場不會有Weverse會員優先購票，11月8日中午12點採一次性全面販售，正式於拓元系統開賣。

《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》別具意義，巡演首站於8月22日在首爾高尺天空巨蛋揭開序幕，隊長秀彬（SOOBIN）宣布全員續約，而當天也正好是MOA官方粉絲名公布滿6週年的日子；相關售票詳情可見主辦單位遠雄創藝官方社群。





