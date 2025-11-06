台灣MQ-9B無人機資料鏈「先傳美國」？ 國防部重申：台灣單向對接

台灣向美採購4架具備高度情監偵能力的MQ-9B「空中衛士」無人機，空軍證實約在2026年第3季交付。圖片來源：通用原子



國民黨立委賴士葆今天（11/06）質詢時關切台灣國軍向美採購4架MQ-9B「海上衛士」高高空無人機，但也質疑美方會藉管制協定將MQ-9B偵蒐得到的資料，「美國先知道再傳給我們」？空軍參謀長李慶然重申日前說明，強調，台灣未來使用MQ-9B偵蒐所得到的資料，由地面控制站單向對接，資料鏈「不會先傳美國再回傳到台灣」。李慶然也說明，目前MQ-9B進度正常，確定明年可以交機，時間約落於第三季。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。

藍委賴士葆質詢國防部時問到，台灣向美國購買的4架大型無人機MQ-9B是否會延遲交貨？並且又問台灣對美國軍事採購有「最終用戶條款」進行類似出口管制，MQ-9B的GPS資料是否會「美國先知道再傳給我們」？

國民黨立委賴士葆2025.11.06質詢國防部長顧立雄、戰規司長黃文啟等人關於MQ-9B海上衛士無人機進度。郭宏章攝

對於MQ-9B交貨進度，空軍參謀長李慶然中將答覆，目前進度正常，確定明年可以交機，時間約落於第三季。

至於MQ-9B的資料鏈是否直接回傳給台灣，戰規司司長黃文啟中將強調，「最終使用國監控協議（EUM）」與GPS沒有關係，針對MQ-9B的GPS訊號傳輸，我國是地面站台單向對接的，沒有所謂外傳問題，不用透過美國。

李慶然也強調，不需要透過美國，GPS是純接收，並沒有上傳資料出去，也不需要跟美日共享。

對於MQ-9B偵蒐得到是否得到第一手的資料，早在2020年時任國防部副部長張哲平於立法院答詢時表示，MQ-9B所有偵蒐的資料，是通過鏈路直接到我們的站台，完全沒有到美國那裡。依據軍方規劃，「MQ-9B」購案中的2套固定型地面控制站，擬設在空軍嘉義與花蓮基地內。

空軍司令部參謀長李慶然中將（右）、國防部長顧立雄2025.11.06於立法院答詢。郭宏章攝

此外，賴士葆也問黃文啟，國防部明年度預算當中編列一項類似聘請國外的顧問，「特別是美軍的顧問，以前預算幾百萬而已預算，明年度變了一億，你要不要解釋一下為什麼變這麼多？」

黃文啟說明，該項目不是請美方的顧問，是一個整體的戰力評估案。但賴士葆追問：「以前都幾百萬、為什麼現在一億呢？」

黃文啟表示，「以前（編列）幾百萬的原因，是因為美國國會在這個部分挹注了數千萬美元在上面，現在不挹注了，今年開始美方希望我們在評估的這一段，能夠以共同分攤的方式來執行。」

賴士葆對此回答不太滿意，酸說「以前幾千萬美金，那很多錢有幾十億喔！如果照你這樣講，現在一億也不夠啊！」黃文啟解釋，目前這是初步的規劃。

賴士葆最後強調，以前都是編幾百萬，今年編列五百萬，明年編一億「這非常的可疑」。賴士葆顯然對國防部的說明並不滿意，也對接下來委員會將展開的預算審查埋下伏筆。

