台灣NASA在屏東？南科聯手屏東打造「火箭聚落」 百億商機炸裂！

財經中心／師瑞德報導

為探索南台灣發展太空科技產業的潛力與方向，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產業園區管理局與屏東縣政府日前假台北國泰萬怡酒店舉辦「火箭與衛星產業發展論壇」，聚焦火箭關鍵系統、衛星酬載研發與南臺灣太空產業布局，吸引來自產官學研的眾多代表出席，展開跨領域對話與合作交流。

國科會南科管理局投資組上官天祥組長致詞表示，近年在國家太空中心的帶動下，南台灣已逐步建立起從火箭研發、測試到任務發射的完整空間科技生態鏈。從台南沙崙的火箭系統研發基地，到屏東火箭發射場的設置，加上南部科學園區長期累積的半導體、精密製造、系統整合與關鍵零組件能量，屏東科學園區已正式將太空科技列為未來重點發展項目，具備結合東海岸太空基礎設施與南台灣人才技術的雙重優勢，成為支撐台灣太空產業的重要引擎。

經濟部產業園區管理局專門委員曾世杰表示，屏東科技產業園區是「大南方新矽谷」策略下的關鍵拼圖，可進一步深化南台灣半導體S廊帶的產業串聯與空間拓展。為協助產業落地，經濟部也持續提供包括台商回台投資方案在內的多項資源與補助，歡迎太空科技相關企業踴躍進駐屏東科技產業園區擴區，打造未來的太空科技重鎮。

屏東縣政府城鄉發展處副處長倪國鈞則指出，屏東在地理與產業基礎上具備推動太空科技的絕佳條件，近年台灣接連傳出太空捷報，顯示產業正加速蓬勃發展，縣府將持續協力打造屏東成為全台重要的太空發展基地，吸引更多優質廠商落腳發展。

論壇中，國家太空中心處長廖榮皇分享「通訊衛星製造產業化平台」推動成果，指出透過系統整合、測試驗證及產業輔導機制，將有效協助本土企業加速產品商品化與量產轉化。陽明交通大學助理教授魏世昕則從多次參與火箭發射任務的經驗出發，強調屏東火箭發射場在強化台灣自主火箭技術中的關鍵角色。張量科技營運長張永承也分享其姿態控制系統進軍國際市場的實戰經驗，並解析太空新創如何在國際測試認證及技術輸出中取得突破。

此次論壇成功搭建起產學研交流與合作的橋樑，展現政府推動太空產業的積極態度。國科會南科管理局表示，未來將持續與屏東縣政府及經濟部產業園區管理局合作，聯合國家太空中心、工研院、金屬中心等科研能量，共同強化南台灣太空產業鏈結，積極招商吸引優質業者進駐，目標將南台灣打造成為涵蓋研發、製造、測試到發射全流程的一站式太空科技聚落，推動台灣太空產業邁向國際新高峰。

