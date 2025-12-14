台灣NO.1！銀色圓球密度全球奪冠 Sam Altman聯手政府抓黃牛、防AI詐騙

財經中心／師瑞德報導

包括台灣在內，全世界共有18個國家設置了Worldcoin。（圖／Worldcoin提供）

想搶周杰倫演唱會門票卻輸給機器人？受夠了網軍假帳號帶風向？在AI深偽技術（Deepfake）能輕易複製人臉與聲音的今天，「證明你是真人」竟成了數位世界最艱鉅的挑戰。

OpenAI執行長Sam Altman所打造的Worldcoin（世界幣），透過一顆充滿科幻感的銀色圓球（Orb）掃描虹膜，生成獨一無二且無法偽造的「World ID」。這項技術被視為AI時代的「人類身分證」，它不需蒐集姓名或個資，僅憑生物特徵就能在網路世界區分「真人」與「機器人」。這不僅是黃牛與詐騙集團的「照妖鏡」，更是目前地表上最精準的防偽機制，因為它只認獨一無二的活體虹膜，讓AI再聰明也無法偽造。這項頂尖技術，如今正加速在台灣落地生根。

隨著AI深偽技術與網路機器人氾濫，如何在數位世界中驗證「真人身分」已成為各國政府與科技巨頭的當務之急。由OpenAI執行長Sam Altman共同創立的Worldcoin（世界幣）項目開發商Tools For Humanity（TFH），正式宣布與台灣數位信任協會（DTA）簽署合作備忘錄（MOU），並邀請數位發展部官員蒞臨見證。TFH台灣與新加坡總經理徐鈞洋（Andrew Xu）表示，此舉象徵Worldcoin在台灣從初期的市場探索，正式邁入與在地產官學界深度對話、共建信任標準的新階段。

半年據點暴增至50處 台灣「5公里覆蓋率」全球居冠

Worldcoin自今年五月登陸台灣以來，展現了驚人的市場滲透力。徐鈞洋回顧，五月底初期僅在板橋、台北小巨蛋等地設有3個虹膜驗證儀器（Orb）據點，然而短短半年內，全台據點已突破50處，版圖不僅涵蓋六都，更延伸至宜蘭、彰化等縣市。

徐鈞洋更披露一項關鍵數據：目前全台灣約有40%至42%的民眾，在生活圈方圓5公里內就能接觸到一台Orb驗證儀器。這項「5公里覆蓋率」指標，讓台灣一舉超越其他國家，成為目前全球Worldcoin驗證密度最高的市場，顯示台灣地狹人稠的特性與民眾對新科技的高接受度，使其成為推動「真人驗證」的最佳實驗場域。

化解監管疑慮 與政府展開建設性對話

針對外界最關注的法規監管與數據隱私疑慮，徐鈞洋坦言，項目剛進入台灣時確實面臨挑戰，但團隊並未迴避，而是選擇積極溝通。從六月份主動召開記者會說明，到近期與台北、台中、高雄等地方政府首長及數位發展部進行多次交流，今天的MOU簽署即是雙方建立互信的重要里程碑。

徐鈞洋指出，此次與DTA合作的核心，不在於推廣特定加密貨幣，而是聚焦於解決「AI時代的社會問題」。透過World ID的技術，能有效遏止黃牛搶票、假帳號帶風向及AI詐騙等亂象。數位發展部官員的出席見證，也間接肯定了TFH在合規與在地化溝通上的努力，顯示政府態度已從初期的審慎示警，轉向願意理解並探討技術應用的開放立場。

全球用戶破3,500萬 目標打入社會主流

放眼全球市場，World App帳戶數已達3,400萬至3,500萬，其中完成Orb虹膜驗證的「真人用戶」約1,700萬人。儘管新加坡市場早在2023年即啟動，累積用戶數略多於台灣，但徐鈞洋強調，台灣市場的媒體聲量、社群討論度以及與公部門的互動深度，皆優於新加坡。

對於未來的KPI設定，徐鈞洋表示，TFH不以單純的用戶增長為唯一目標，而是致力於讓World ID成為「社會基礎設施」。他強調，Worldcoin不應只是幣圈玩家的玩具，而是要讓18歲以上的一般大眾、家庭主婦、上班族，都能在日常生活中使用World App來保護自己的數位身分，真正打入社會主流。

OpenAI執行長創立的Worldcoin開發商TFH，台灣數位信任協會簽署MOU，數發部官員見證。總經理徐鈞洋揭密，台灣「虹膜驗證」據點半年狂增至50處，密度全球第一！目標透過真人驗證打擊黃牛與AI詐騙，拚數位身分主流化。（圖／記者師瑞德攝影）

OpenAI執行長創立的Worldcoin開發商TFH，台灣數位信任協會簽署MOU，數發部官員見證。總經理徐鈞洋揭密，台灣「虹膜驗證」據點半年狂增至50處，密度全球第一！目標透過真人驗證打擊黃牛與AI詐騙，拚數位身分主流化。（圖／記者師瑞德攝影）

