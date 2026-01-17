台灣OTT市場「Netflix一家獨大」 多元訂閱漸成趨勢

多年來，台灣消費者的收視習慣已從傳統有線電視節目轉向付費訂閱OTT影音平台如Netflix、Disney+。資料照



台灣OTT市場歷經多年激戰，自2020年起，民眾付費訂閱 Netflix 的比例達61.9%，強勢超越愛奇藝。2025年，訂閱 Netflix 的民眾更佔所有付費者達83.4%，與第二名 Disney+（14.5%）差距逐漸拉大，顯見台灣OTT市場已呈現「一家獨大、大者恆大」態勢。

逾四成民眾付費訂閱OTT服務

根據 NCC 最近發布的「通訊傳播市場報告」指出，台灣16歲以上民眾，付費訂閱 OTT（Over the Top;網路影音）服務比例自2017年19.8%持續增加至2024年58.6%，但2025年卻下降至45.4%。

廣告 廣告

進一步觀察民眾付費訂閱的OTT TV服務，Netflix 以83.4%居首，成為民眾最主要付費訂閱的平台；Disney+（14.5%）、愛奇藝（10.9%）則位居第二、第三名。訂閱 Netflix 比例從2017年的19.4%逐年增加，到了2020年已達到61.9%，超越愛奇藝成為第一大OTT平台。

NCC調查近年台灣消費者付費訂閱OTT TV情形，2025年Netflix以83.4%高居首位。NCC提供

值得注意的是，NCC這份報告中，付費訂閱OTT TV平台囊括了 Netflix、Disney+、愛奇藝、friDay影音、MyVideo、Apple TV、Max、LiTV、Hami Video、KKTV、LINE TV、Amazon Prime Video、CatchPlay+等，甚至還出現「公視+」，共14個平台。但唯獨將YouTube、TikTok排除在外，殊不知YouTube早就有Premium付費方案，有很多民眾也使用電視觀看YouTube內容和節目。報告所囊括的影音平台其實並不全面！

KKTV已於去年11/3停止營運，用戶和內容整併至LINE TV，未來市場還會出現更多變化。業者提供

另根據 TWNIC 在12月中旬公布《台灣網路報告》調查結果顯示，民眾對於內容付費的接受度亦持續提升，「付費網路影音」使用率呈現連續三年成長趨勢，由2023年的22.83%、2024年的26.80%，進一步攀升至2025年28.15%。

此外，2025年台灣民眾的免費網路影音使用率71.88%，較2024年調查結果70.73%略為上升，但仍略低於2023年的72.36%。

TWNIC上月公布的《台灣網路報告》指出，免費網路影音使用率達71.88%，付費影音使用率則為28.15%。TWNIC提供

這份報告也針對性別、年齡層做分析，台灣付費網路影音使用率的男性與女性比率接近，男性民眾的付費網路影音使用率為26.92%，而女性民眾的付費網路影音使用率為29.32%，無統計顯著差異。

其次，在年齡方面，付費網路影音使用率與年齡呈現反比，以18-29歲年齡層付費網路影音使用率最高，為51.25%；其次30-39歲年齡層族群也達五成以上（50.81%）；而付費網路影音使用率最低的為70歲以上的台灣民眾，付費網路影音使用率為1.37%，差距頗為顯著。

電信高層：OTT訂閱數仍在成長

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海近日受訪表示，雖然相關報告直指OTT付費比例已呈現負成長跡象，但中華電信從自身觀察到的數據來判斷，付費訂閱OTT的人數還在成長中。 他認為，OTT市場這幾年成長快速，現在可能已進入高峰期，但市場仍極具發展潛力。

胡學海提到，中華電信旗下擁有影視雙平台 MOD 和 Hami Video，其中，MOD用戶數維持200萬，而Hami Video用戶約100萬。而今年有很多重要賽事如WBC世界棒球經典賽、世足賽和亞運等，可望推升用戶數達雙位數成長。

多元訂閱時代來臨

多年來，消費者行為已有轉變，用戶不再只滿足於單一平台，同時擁有2個以上的OTT帳號已成常態。

上述「通訊傳播市場報告」亦針對付費訂閱OTT平台數量進一步調查，2025年調查結果中，67.4%受訪者只訂閱1個，另有20.2%訂閱2個平台，比例自2024年17.5%明顯上升。

中華電信個人家庭分公司副總經理陳淑玲也提到，很多消費者希望觀賞多元豐富的影音內容。因此，他們不只訂閱1家OTT服務，而是2家以上，這顯示市場上OTT平台皆具有不同的特色，對於市場成長抱持樂觀態度。

NCC報告顯示，近兩年消費者付費訂閱OTT平台狀況，2025年有20.2%受訪者同時訂閱2個平台。NCC提供

更多太報報導

中華電信擴大與迪士尼合作 於北高兩地打造主題門市

搶親失敗！華納兄弟再拒派拉蒙收購 憂融資槓桿太大、風險過高

換門號/SIM卡要提供遺失證明？ 中華電信：可出示購機發票、登機證或手機截圖