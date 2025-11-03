台灣OTT新局！LINE TV與KKTV整合 打造在地串流內容聯盟

台灣串流影音市場迎來重磅整合。LINE台灣3日宣布旗下影音平台LINE TV與KKTV正式整合，雙方將結合用戶基礎與內容優勢，從提升內容競爭力、升級用戶體驗、擴大內容投資三大面向出發，打造更優質、多元的觀影平台，開創台灣OTT產業新格局。

LINE台灣執行長暨LINE TV服務提供商、巧克科技新媒體董事長陳立人表示，這次整合不只是平台結合，更是台灣OTT產業升級的重要契機。他強調，唯有整合內容、技術與營運資源，才能讓在地串流平台強化競爭力，創造產業與觀眾的雙贏。

KKTV總經理黃國瑜指出，日、韓市場已出現本土平台積極整合的趨勢，這次合作是應對用戶需求變化與市場快速競爭的關鍵選擇。整合後不僅擴充影視內容的豐富度，也能提升原創企劃與製作能量，提供更高品質的觀影體驗。

整合後，LINE TV將集結雙方在內容、技術與行銷的優勢，從「廣度」與「深度」打造在地串流聯盟。LINE TV以華語影視與原創劇為主，結合LINE生態圈的行銷資源；KKTV則深耕日劇、動畫與港星內容，累積高度口碑。兩平台合體後，全平台影視內容將突破6,000部，並陸續推出多部話題日劇，如高橋一生主演的《1972渚之螢火》、草彅剛主演的《終幕的輪舞曲》等，同時首播漫改影集《黑盒子》與實境秀《星廚之戰》。

技術層面上，LINE TV 平台將結合 KKTV技術，升級推出全新功能，包含「離線觀看」，支援用戶在無網路環境下觀看下載內容；以及「雙字幕」功能，依戲劇類別提供中日或中文搭配其他語言的組合，兼具娛樂與語言學習。

為讓用戶無痛轉移，原KKTV會員自11月3日起可透過帳號授權流程輕鬆加入LINE TV，原有訂閱狀態與觀劇紀錄皆可無縫轉移。

配合LINE TV 10週年與整合上線，平台同步推出「共享優惠方案」。此外，LINE TV也與台數科合作，用戶可透過「哈TV＋」智慧機上盒一鍵進入LINE TV收看影劇內容。此次整合被視為台灣OTT市場邁向成熟的重要一步，預料將為在地串流產業注入新動能，讓觀眾享受更完整、多元的影音生態體驗。