台灣UNIQLO是盤子價？紡織業分析2優勢：值得買

不少人認為UNIQLO在台灣售價偏高，因此到日本旅行會特地去當地門市購買；對此，一名台灣紡織業者表示，雖然日本價格較低，但並不代表台灣定價不合理，若從市場定位、關稅、匯率及購買情境來看，台灣價格其實並不如外界想像般誇張，強調在台灣購買不僅便利，退換貨也更容易，加上紅標特價或提前換季清倉，實際上可將價差控制在20%以內。

紡織業者近日於臉書發文指出，日本UNIQLO便宜的原因，主要與當地市場結構有關，日本市場以國內消費者優先，許多品牌會將最實惠的價格留給國內客群，再加上UNIQLO在日本已成為「國民服飾」，消費者對價格極度敏感，因此品牌必須壓低售價，以避免流失大量顧客。

廣告 廣告

紡織業者也提到，日本市場規模大、進貨量高，本身就具有成本優勢，且日本與越南同屬跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員，服飾進口享零關稅，再加上日圓長期偏弱與通縮，使品牌即便面臨原物料上漲，也僅會小幅調整價格。

至於在台灣購買的優勢，紡織業者認為，若剛好要去日本旅行，確實可以趁促銷或季末折扣多買幾件，價差甚至可能達5成以上；但現實是，多數消費者不可能為了買幾件衣服頻繁飛日本，機票、住宿及時間成本往往抵銷所省下的金額，相較之下，在台灣購買不僅方便，退換貨也容易，再搭配紅標特價或提前換季清倉，能將價差控制在20%以內。

貼文曝光後，引發網友討論，不少人表示認同，UNIQLO價差相對小，台灣售價與品質已相當合理，「UNIQLO價差已經算小了」、「除非真的有去日本才會順便買，要不然還是在台灣比較方便」、「我都買特價」。

更多中時新聞網報導

蕭敬騰翻唱〈倒帶〉 呼應蔡依林

走向全世界 台灣工藝年起跑

孫燕姿隔12年重返香港開唱