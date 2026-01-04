台灣UNIQLO貴 被酸盤子專賣！紡織業者曝優勢：絕對值得

【緯來新聞網】日系服飾品牌UNIQLO以高品質與簡約設計聞名，深受許多消費者喜愛，然而不少人認為，台灣比日本貴很多，根本是盤子價。對此，有紡織業者分析，從市場大小、關稅、匯率等，台灣的價格「絕對值得」。

服飾品牌UNIQLO以高品質和簡約設計聞名。（圖／路透）

紡織業者扛布者在擁有5.3萬人追蹤的臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文指出，總是看到很多人說台灣UNIQLO好貴，去日本買就好，「台灣UNIQLO就是賣給盤子的」，他認為以UNIQLO的策略來說，日本賣的絕對會是最便宜，但台灣的價格未必不合理。



扛布者透露，日本的UNIQLO產品線都比較便宜，因為有「日本優先」的堅持，往往會把最好，最實惠的留給自己人，加上UNIQLO在日本是國民服飾的象徵，消費者對價格更為敏感，因此訂價必須更加小心，否則會失去穩定且大量的消費者光顧。



此外，市場大小、關稅、匯率會發揮關鍵影響因素。扛布者解釋，日本除了人口基數大外，消費者也來得更多，是故進貨數量大就會讓成本降低，而日本也簽訂不少FTA，特別是主要生產國越南，同在CPTPP協定裡面，所以如服飾類產品進口到日本時，甚至還有零關稅的優勢。



至於匯率問題，日幣多年來對台幣都是弱勢狀態，也由於日本過往長期處於通縮或低通膨環境，日本品牌對調漲零售價格極度敏感，深怕漲價會導致消費者流失，因此儘管原物料成本大幅上漲，UNIQLO在日本國內的漲價幅度仍相當克制。



不過，扛布者不認為應該都去日本買UNIQLO，如果正好有日本行程，多買幾件當然划算，但實際上是，多數人不會天天飛日本，機票、住宿與時間成本加起來，也往往抵銷了省下的錢，所以在台灣買依舊也有優勢，包括便利性高、退換貨容易、常有促銷，屆時就與日本所販售的產品轉換價相近。



扛布者提到，從各國官網價格比較，台灣UNIQLO比美加地區便宜約45，就算是比越南等生產國，也頂多說「貴得有限」，否則不可能在台灣開設超過80家門市，並維持高人氣，他強調台灣UNIQLO並非「盤子專賣」，如果追求極致省錢，日本是首選；但若重視便利，台灣絕對值得。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

36歲鳳小岳爭金曲新人！抖出她才「第一老」 曝柯佳嬿一舉動頓悟

《夜市王》總決賽開戰囂張嗆聲 南機場竟只派二軍鬥東大門