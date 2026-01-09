「台灣vs.中國」誰說中文更清楚？外國人全點名它：更有感情

生活中心／周希雯報導

台灣、中國的官方語言都是中文，但無論口音、表達方式都有明顯差異，就連不懂中文的外國人，也能感受到兩國語言的不同氛圍。近日就有外國網友指出，他認為台灣人說的中文、比中國人更容易理解，引發一票人共鳴，並點出2國最關鍵的差異，直言「台灣人說話更有感情！」

1名外國網友近日在國外論壇「Reddit」好奇發問，「難道只有我覺得，台灣人說的國語比中國人說的國語更容易理解？」意外引發熱烈討論，並分享自己看法，「我發現台灣人說的中文，尤其是台北人，比我在中國聽到還清晰。但也許是因為我習慣了台灣的味道」、「我是新加坡人，我也覺得台灣國語比較容易理解」、「粵語是我的母語，我和台灣人溝通毫無障礙。但有時我和中國人交流會遇到困難」。

「台灣vs.中國」誰講中文更清楚？外國人一面倒「選它」：說話更有感情

。圖僅示意，與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

對此，有網友點出可能原因，包括語速較慢、口音較清晰，「台灣人說話速度往往較慢，而且較少使用成語/生僻詞」、「我受不了中國普通話，聽起來很生硬反而更難懂，台灣人說話更有感情，也更清晰、柔和」、「在我看來，台灣中文的發音對西方人來說似乎沒那麼極端」、「我第一次在電視上看到一位美國外交官用國語演講時，問我的台灣朋友，為什麼聽起來像他嘴裡含著一堆彈珠？這就是我們所說的『北京口音』，字尾多出的『r』音，讓他們的發音聽起來含糊不清，語速也慢。我當然比較喜歡台灣人的說話方式」。





