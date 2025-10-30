台灣vs.新加坡真實薪資大揭密！一項差「5倍」 她曝選擇定居關鍵

台灣與新加坡兩地在薪資、就業環境、住房政策及生活品質等方面各具特色，引發民眾熱烈討論。居住新加坡的台灣人黃楚晴分享，新加坡薪資可能比台灣高出三到五倍，但工作壓力和競爭也相對激烈，且是與全球人才競爭；在住房方面，新加坡政府積極興建並補貼住宅，配合嚴謹的房市管制和貸款制度，使年輕人較有機會購屋。同時，網路上也出現關於人才外流的討論，有62.1萬台灣人選擇海外工作，其中護理師在國外年薪可破百萬且準時下班，相較台灣的薪資水平與工時負擔更具吸引力。

廣告 廣告

旅居新加坡台灣人黃楚晴暢談兩地差異（圖／TVBS）

黃楚晴表示，新加坡雖然治安良好、法律嚴謹、生活秩序佳，但城市感覺過於人造，缺乏靈魂。網友比較兩地優勢，新加坡在實質薪資、合理稅負、穩定租屋環境、城市清潔度及雙語能力等方面表現優異；而台灣則以健保制度、交通便利及濃厚人情味為優勢。黃楚晴強調，雖然她曾在美國、上海及現在的新加坡工作，但若選擇退休生活地點，仍會選擇台灣，她舉例辦理駕照等行政事務在台灣只需15分鐘，且台灣人做事非常可靠。

台師大科技應用人力資源發展學系孫弘岳分析，台灣與新加坡因地理環境類似常被拿來比較，但各有優缺點。在職場就業方面，新加坡平均薪資比台灣高兩到三倍，但物價也相對較高，工作壓力大；台灣就業門檻低，近來更重視彈性工時，但薪資成長緩慢，升遷機會較少，導致人才流失逐年增加。在居住方面，新加坡的公屋政策讓國民能負擔買房，但房價和租金高，外國人購屋限制多；台灣對外國人購屋限制少，但房價高且社會住宅仍舊不足。

健保制度跟醫療資源是台灣優勢（圖／TVBS）

孫弘岳表示，台灣應走出自己的路，因為與新加坡的競爭優勢不同。他認為台灣首先必須抑制房價，其次是提升人民實質所得，而這需要能創造高毛利的產業支持，例如吸引像輝達這樣的AI晶片公司在台灣設立總部，帶來高薪機會。專家指出，新加坡在李光耀時期就確立雙語文化的重要性，推動國際化，並在政府政策及社會文化方面投入心力，包括生育政策、薪資結構和居住正義等。台灣近年也針對這些領域進行政策調整和加強。

勞動人力專家陳瑞珠表示，台灣人尋求海外工作主要是因為國內長期薪資不漲，而物價和各項支出卻節節高升，希望增加收入。此外，國內就業環境中有時會出現勞資摩擦，造成雇主與勞工之間難以磨合的情況。整體而言，台灣和新加坡各有優劣，台灣仍保有其獨特優勢，但政府可能需要提出實質措施，遏止人才外流趨勢。

更多 TVBS 報導

草蜢新加坡嗨翻全場！蔡一傑「術後重返舞台」狀態曝：不用擔心

毀三觀！11歲女童遭繼父多次侵犯 竟是親媽背後慫恿

新加坡濱海灣金沙酒店爆火災 高樓「滾滾濃煙沖天」畫面曝

外交部突嚴正關切星國「一中政策、反對台獨」 學者：措辭逾20年

