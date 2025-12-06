台灣Vtuber冰霧驚爆遭騷擾事件！公開一年來對話截圖證據，「忍無可忍才發出來！」

日前台灣 Vtuber 企業春魚創意旗下藝人「冰霧 Eisnebel」發出一首 Diss 歌，直指受到某人造謠與騷擾，也引起了社群譁然。而後，4 日晚上冰霧在人鬼師徒的《快打旋風6》項目導師 Yoro 上傳影片表示感覺是相當主觀的個人感受，因此對冰霧感到抱歉，希望事情就此結束。不過，昨（5）天冰霧又上傳了 23 頁 PTT，直指對方的造謠內容讓她忍無可忍，而 Yoro 也違反協議上傳影片，因此自己才公開了所有對話截圖與證據，而另一位 Vtuber 悠白也聲援冰霧並類比，這整件事似乎就是有人拒絕了別人的幫忙後，結果對方反而「見笑轉生氣」。

時間回到 12 月 3 日，台灣春魚創意旗下 Vtuber 冰霧突然在自己的 Youtube 頻道上傳了Diss 歌「約ㄇFreestyle」，歌詞中提到「帶著你那倒退 30 年的沙文主義滾回井底」、「一對一教學變你幻想曖昧的理由」、「變成誰和誰的形狀」、「幫了你那麼多怎能不喜歡」，直指自己受到了很嚴重的騷擾事件，也被許多社群網友猜測是不是與冰霧在人鬼師徒第四季《快打旋風6》項目的導師 Yoro 有關。

而後，Yoro 在 4 日晚間發片澄清，表示自己約冰霧其實只是關心她、想跟她聊工作上的事情與欠她一個慶功宴，並且也秀出對話紀錄，表示自己一直以來都沒有想說一定要單獨約她。但 Yoro 也表示，「感覺」這件事是非常主觀的事情，因此如果讓冰霧覺得被騷擾或者不舒服的話，也數度對冰霧道歉，並且希望事件就到此為止。

不過，昨（5）天冰霧分享了她整理的 23 頁 PTT，並表示身為女性遇到黃色謠言後，「即便不舒服並明確反應，當事人仍認為這是玩笑，讓我感到很無助。」，此外她也秀出 Yoro 曾造謠她「綠帽」、「NTR」、「XX的形狀」等造謠內容都讓她感到忍無可忍，因此才整理了這一年來的對話證據而公諸於眾，其中「綠帽」、「NTR」等言語甚至出自於 Yoro 今年 1 月份的實況中，還被剪輯成片段，而後 Yoro 在線下活動中認出冰霧本人時也直接私訊冰霧的 IG 帳號。

之後雖然雙方有私下在 4 日達成協議，春魚創意不會主動聲張、指名道姓，而 Yoro 也不會開台、作影片讓這件事擴大，但隨後 Yoro 自己就在 4 日晚間違反協議。冰霧也表示，自始至終自己就沒有收過 Yoro 任何東西，而且 Yoro 的影片也太避重就輕，因此自己才會選擇曝光這份 PTT，她並直言：「我沒做錯任何事情，長期以來的困擾和所有讓我不舒服的話甚至還無端波及我的朋友，我都默默承受著，現在還要遭受無端攻擊，所以我不忍了！」

事情發生後，另一位 Vtuber 悠白也在昨（5）天與淡水人等人一起的實況中分享了一個很貼切的例子：「我今天在月台等火車，碰到一位紳士很堅持要幫我扛行李，我覺得不舒服就說不用了謝謝，但他就一直要幫我，我就一直拒絕他說真的不用了，結果他就見笑轉生氣，然後開始對我大小聲。」，並且也無奈表示，這是大部分女性在現實生活中從小到大都會面對的困境。並且她也分享自己與 Yoro 的互動並表示，「我這邊 OK 絕對不代表其他人也必須覺得 OK。」

而春魚創意昨（5）天也發布聲明表示，「近日出現多起匿名帳號惡意言論、未經查證的內容已對旗下藝人造成不必要傷害，不會容忍任何形式的網路霸凌、性別羞辱、騷擾、貶抑或侵害。」，並且也表示針對造謠、惡意剪輯、侮辱、散布不實訊息都已經取證，將會委由法律顧問評估法律責任，視情況採取法律行動。