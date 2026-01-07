台灣Vtuber聚會場所少一間！「冒險者公會 The A.G's Bar」公告1/31結束營業 房東售店導致續約破局

台北信義區主題酒吧「冒險者公會 The A.G’s Bar」透過官方社群公告，因房東規劃出售店面、續約條件無法取得共識，店家將於 2026/1/31 結束營業，並表示團隊仍有尋找新店面、延續經營的想法。

「冒險者公會 The A.G’s Bar」以沉浸式環景投影打造二次元主題空間（圖源：冒險者公會 The A.G’s Bar）

公告也同步提到，店內活動將持續到結束營業為止，並預告 2026/1/16、1/17 兩天將舉行結束派對，邀請顧客在最後營業期間到店同樂。

「冒險者公會」之所以受到二次元與 VTuber 受眾關注，與其場域設定與活動型態密切相關。店家長期以「270 度環景投影」等沉浸式視覺作為空間主軸，並在官方社群長期舉辦「VTuber 駐唱企劃」等活動，讓「到店參與」成為Vtuber粉絲線下聚會的一種選項。

消息曝光後，在官方公告貼文下方，不少人留言表達不捨與感謝，像是「辛苦了」、「感謝你們對 V 圈推廣的付出」、「真的很喜歡店裡的氛圍」，也有人表示想把握最後一段時間再去一次。

目前可確認的資訊以官方公告為主，包含結束營業日、原因與結束派對日期；至於是否能順利另覓新址，仍有待店家後續更新。