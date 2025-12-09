台灣YTR年度熱門排行出爐！Andy奪冠 胡瓜羅時豐斜槓也入榜

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTube今公布2025年台灣的年度熱門排行榜，熱門創作者由「Andy老師」奪冠。

Andy老師。(資料照，記者廖俐惠攝)

今年在走鐘獎風光拿下年度創作者的Andy老師頻道，奪台灣熱門排行榜冠軍，第2名則是「Ku's dream酷的夢」，他推出《中文怪物》系列影片掀起討論熱潮；第3名則是常有破億次觀看的「MrBeast」。

而綜藝天王轉戰新媒體也有亮眼成績，胡瓜的頻道《下面一位》與羅時豐經營的《大牛比較攬》，分居第6名和第9名，實力堅強。

