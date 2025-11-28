台灣YTR拆中大谷翔平逾三千萬球員神卡

大谷翔平黑皇朝三張神卡之一的打擊手套、褲子簽。

台灣YouTuber「拉西哥 LAC」近日開箱球員卡公司Topps推出的「50/50」大谷翔平紀念卡盒，意外拆中系列僅3張的最頂級「黑皇朝」簽名卡之一，當場傻眼直呼不可思議，消息也在球員卡圈引爆熱議。





Topps為紀念大谷在2024年締造史無前例「單季50轟、50盜」里程碑，推出「50/50」限定卡盒，每盒保底特卡，並設計3張1/1黑皇朝Auto-Relic大獎，卡面嵌入大谷完成50/50當天的實戰裝備切片並附親簽。

其中含大聯盟Logo的Logoman黑皇朝簽名卡日前在拍賣會以106.7萬美元（約新台幣3540萬元，含買家佣金）成交，創下大谷球員卡史上最高價，也讓同系列另外兩張黑皇朝卡身價水漲船高





據了解，拉西哥拆到的是三大獎最後一張「打擊手套簽名版」黑皇朝卡，球員卡社群早先即流傳有買家開價逾3000萬元求購，但實際交易與最終價格仍待市場確認。此次「神卡降臨」不僅讓台灣收藏圈沸騰，也再度見證大谷效應從球場一路延燒到收藏市場。