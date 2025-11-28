台灣YTR拆出大谷翔平「全球唯一」夢幻卡 估市值逾3千萬

拉西哥開到全球僅3張的夢幻卡。圖／翻攝自拉西哥LAC YouTube

台灣YouTuber「拉西哥LAC」時常在頻道上傳各種開箱影片，昨（27）日他在頻道中上傳一則影片，主題是開箱「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50」系列卡，結果竟抽到全球唯一的大谷翔平1-OF-1親筆簽名實物卡兌換券。在拍賣市場價值可能突破100萬美元（換算新台幣超過3千萬元），貼文曝光後，引發網友熱議。

昨日拉西哥在YouTube頻道上傳開卡影片，這次他開箱「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50」系列卡，結果開到第4盒時，竟在其中一包的第三張發現是張黑色卡片，上面印有「CONGRATULATIONS！（恭喜）」的字樣，卡面則寫著「1-OF-1 AUTOGRAPHED RELIC CARD（全球唯一簽名實物卡）」，系列名稱則為「SHOHEI OHTANI TOPPS DYNASTY BLACK」。

拉西哥當下愣住表示，「真的假的啦…我全身雞皮疙瘩，我暫停拍個照，肩膀整個麻起來」，他隨後表示，卡包已經拆不下去，心情沒辦法平復。他坦言，「而且他那張卡是塞在第3張欸，突然中間就怎麼來一張黑的」。

事實上，拉西哥拆到的卡是全球僅有1張的簽名交換卡，屬於最頂級的Topps Dynasty Black系列。「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50」卡盒中擁有3張1-OF-1夢幻卡，每張卡都包含大谷翔平達成50轟、50盜當天所裁切的衣物並附上簽名，在球員卡收藏市場中有極高的價值，估市值可能達到100萬美元。這也讓拉西哥的開箱影片瞬間成為收藏圈的熱門話題。

影片曝光後，引發網友熱議，不少傻眼表示，「50/50系列的三大神卡其中一張1/1居然在台灣開出來了，恭喜」、「神片朝聖、天選之子！感謝大大還願意把影片公開」、「太扯了啦，這輩子最大的卡就是這張了！賣掉這輩子做YT買卡盒都不用錢了，恭喜耶」、「拆到房子啦」。



