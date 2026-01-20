台無人機防禦 澳智庫示警產能不足

澳洲戰略政策研究所（ASPI）20日刊登文章，以〈台灣的無人機計畫規模太小〉為題指出多項問題。圖為國軍操作無人機。（本報資料照片）

澳洲戰略政策研究所（ASPI）20日刊登文章，以〈台灣的無人機計畫規模太小〉為題，指出台灣國產化計畫雖然乍看野心十足，但在產量規模、零件自主性與實戰經驗等層面，仍與烏克蘭戰爭展現的需求存在明顯落差。文章警告，若兩岸衝突在短期內爆發，現行規畫恐難支撐高強度消耗戰。

內文引用台灣科技、民主與社會研究中心（DSET）數據，指政府規畫2028年前投入14.3億美元，採購10萬架無人機，其中約4.9萬架為本土製造。相較之下，烏克蘭2024年已生產200萬架無人機，2025年更多達450萬架。美國海軍研究所評估，若台海爆發衝突，台灣每日可能消耗數千架無人機，現有數量可能在短時間內耗盡。

文章指出，台灣在2022年以前缺乏發展誘因，主因是大陸長期主導全球無人機市場。大疆占據逾7成民用市場，大陸翼龍與彩虹系列更是國際軍售要角。去年9月，雷虎科技的「Overkill」入列藍色無人機認證清單，成為首款獲美國戰爭部認可的台製機種。

然而，即便西方國家考慮到安全隱患有意降低對大陸依賴，實務上仍相當困難。烏克蘭至今仍仰賴陸製稀土磁鐵與鋰電池，台灣情況更為嚴峻。DSET學者張崑陽表示，台灣缺乏飛控晶片、熱感測器、高階GPS與電源系統等核心零件，也難以取得實戰數據，北京卻可以獲取俄羅斯的經驗。

此外，台灣1958年至今從未參與任何戰爭，也不曾透過維和行動或軍援累積情報，限縮了企業創新以適應環境的能力。美方近期雖批准包括Altius無人機的軍售，並設立美台聯合研發計畫，期盼藉此補足設計與作戰知識缺口，但作者認為效果仍取決於台灣內部政治能否形成共識。

結論認為，台灣若要建立與烏克蘭相當的無人機防禦，必須先解決產能規模、供應鏈自主與政治整合多重挑戰。在時間有限的情況下，目前狀況仍不容樂觀。