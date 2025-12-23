台片殺進日本！《刺心切骨》東京映後秒殺 劉修甫奪新人獎
〔記者鍾志均／台北報導〕懸疑電影《刺心切骨》12月登陸日本院線，主角曹佑寧、劉修甫日前更親赴東京展開3天2夜宣傳行程，不只映後活動門票秒殺，連日本知名雜誌《anan》也將本片列入2025年必看清單，掀起一波「兄弟檔」討論熱潮。
此行最暖瞬間，來自和曹佑寧合作《KANO》的「老朋友」永瀨正敏，這回一到東京，曹佑寧房門一開就看到對方送到飯店的花束，卡片寫著「Welcome to Japan!! Taiwan is always close to my heart」，讓曹佑寧直呼窩心，「永瀨先生還是一樣溫暖，真的很想念他。」
《刺心切骨》東京兩場映後活動迅速完售，還有台灣影迷特地飛往日本參與。對曹佑寧而言，這已是繼《KANO》、《夏日檸檬草》後第3度赴日宣傳，久違的掌聲讓他感觸良多；劉修甫則是第一次到日本宣傳，上台前緊張到不行，幸好曹佑寧搭肩安撫，兄弟默契直接搬上台面。
《anan》影評專欄由稻垣吾郎撰寫，連兩期專文推薦《刺心切骨》，並將唯一的演員「新人獎」頒給劉修甫，盛讚他「僅用眼神就能完整傳達內心動盪，憂鬱又脆弱，瞬間抓住目光」。同時也點名曹佑寧的表現「冷靜、壓抑卻層次豐富」，為兄弟關係撐起強大張力。
稻垣吾郎更形容本片「在心理懸疑與娛樂性之間精準擺盪」，觀眾會隨著弟弟的視角，在「相信」與「懷疑」之間反覆拉扯；日常對話看似平凡，卻逐步裂解，讓不安悄悄堆疊，直到情緒滿溢。
宣傳空檔，兩人也把握時間逛東京。曹佑寧掃貨生活用品與零食，劉修甫直奔藥妝、麵包店，買到行李箱快關不起來。不過他們最開心的，仍是能在映後與觀眾近距離交流，「希望更多人能走進戲院，感受《刺心切骨》。」
