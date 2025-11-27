台片「接線員」阿根廷首映 移民求職困境引共鳴

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯27日專電）台灣導演盧謹明的首部劇情長片「接線員」26日於布宜諾斯艾利斯首映。影片聚焦女性移民在異國求生與尋職的現實壓力，題材貼近拉丁美洲社會經驗，引發現場觀眾與電影工作者強烈共鳴。

此次放映由阿根廷電影導演協會（DAC）與駐阿根廷代表處合作舉行，為台灣電影巡迴活動的首場，希望透過影展作為文化交流的橋樑，讓阿根廷觀眾看見更多來自台灣新世代導演的活力。

駐阿根廷代表處代表謝妙宏表示，影視作品是促進阿根廷社會認識台灣的重要媒介，而此次放映也展示台灣與國際合作拍片的模式。這次與阿根廷電影導演協會首度合作，可望成為未來台阿兩地推動影視產業與文化交流的起點。

阿根廷電影導演協會會長瓜利尼（Carmen Guarini）受訪表示，選擇「接線員」作為開幕片，主因為其以女性導演視角展現當代台灣電影的敘事特色，同時聚焦移民在世界各地普遍面臨的困境。

她表示，片中描繪移民為改善家中經濟狀況而離鄉，是拉丁美洲多國都存在的現象，阿根廷長期也是拉美移民的主要目的地，因而能在劇情中看見自身經驗的投射。

盧謹明的電影敘事能力也獲瓜利尼肯定，她指出「接線員」作為新銳導演的首部長片，結構成熟、情緒處理細膩，現場觀眾反應非常好。

瓜利尼也提到，阿根廷已有第二代移民導演投入亞洲文化與移民題材的創作，其中包括阿根廷台裔導演許煌。許煌亦出席本次放映會，在映後分享其跨文化工作經驗，並介紹自己的紀錄片「月影歸途」，講述移民在成長、遷移與尋找認同的惆悵。

觀眾維奧列塔（Violeta）指出，電影呈現的求職壓力與異鄉移民現實挫折感極具張力，特別是主角身為外國女性在陌生城市試圖自立的過程。她很驚訝這些問題並非阿根廷獨有，而是許多社會共同面臨的挑戰。

她說，影片雖發生在英國與台灣之間，但反映出的經濟焦慮與移民處境讓任何觀眾都能感同身受。（編輯：謝怡璇）1141127