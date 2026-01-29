台片《陽光女子合唱團》賺人熱淚 薔薔搞笑沒哭

〔記者林南谷／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》全台持續狂賣，上週末(23至25日)穩坐票房冠軍，除了24日賣破2億大關，當天更創下台灣影史華語片最高單日票房，目前累積票房突破台幣2.5億，逆襲成為2025年上映台片冠軍。

今(29)日上午「薔薔」林嘉凌曬出和友人同框照片，照片中兩人邊吃爆米花疑似看影片，她詭異說：「陽光女子監獄，我朋友永凌哭得半死，我一滴眼淚也沒掉，有人跟我一樣嗎？」

薔薔發文後，底下一票粉絲留言「做我旁邊的旁邊的一個陌生男子，不但沒哭，還一直打哈欠」、「男生好像都較無感」，但有人發現怪異之處，因薔薔寫著「陽光女子監獄」，急忙留言：「是合唱團不是監獄，哈哈？」

廣告 廣告

相關新聞：《陽光女子合唱團》今衝破2億！將登頂2025上映最賣座台片

【看原文連結】

更多自由時報報導

立春做好「財富春耕」 2026下半年獲利多3成

霍諾德爬101撞臉「台灣品牌」Logo！全網笑翻：得意不只一天

67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」

春節將至！留意「赤馬紅羊劫」影響 命理師揭注意事項

