台版九州拉麵！1款泡麵3分鐘還原 網友直呼「真的好蒜！」

日本拉麵一直深受國人喜愛，每到日本總會來上一碗，當地特色的拉麵。因此，不少民眾心中都藏著一碗來自日本的拉麵記憶。對於熱愛日本美食的小資族而言，想要說走就走飛往日本，往往受限於時間與預算。然而，近來有民眾在Threads上PO文分享，用一款味味A黑蒜豚骨湯麵，透過簡單食材搭配，在家也能用平實價格，還原九州風味的熊本拉麵，掀起一波「懶人系拉麵」討論。

有民眾PO文分享，用一款味味A黑蒜豚骨湯麵，還原九州風味的熊本拉麵。（圖／翻攝畫面）

有民眾在社群PO文表示，雖然暫時無法親自前往日本品嘗拉麵，但透過超商即可購得的黑蒜豚骨湯 麵，加上玉米粒、蛋黃、蔥花、海苔與豬肉等配料，就能享受到一碗香氣濃郁、層次豐富的拉麵料理。豚骨湯的厚實口感，搭配黑蒜油獨有的蒜香與微苦回甘，讓人一入口就像是來到九州，品嚐到道地熊本拉麵的經典風味。其中，黑蒜豚骨湯頭成為整碗拉麵的靈魂。網友分享，湯頭在加熱後黑蒜香氣 明顯，濃而不膩，與蛋黃拌入後更增滑順口感， 一入口便湧現近似日本拉麵店的風味，也讓在家煮泡麵不再只是權宜之計，而成為一種值得期待的日常享受。

只要透過簡單食材和味味A黑蒜豚骨湯麵，不出國在家也能用平實價格，享受到近乎熊本拉麵的風味。（圖／翻攝畫面）

光靠味味A黑蒜豚骨湯麵就能做出日本熊本拉麵口味，立即吸引有不少網友留言，「看起來好讚，在家就能吃拉麵，真的很適合懶人」，也有人直言，「宵夜時間煮一碗剛剛好」、「湯看起來滿濃的」、「豚骨加黑蒜好酷」，顛覆過往對即食拉麵湯頭單一的印象。

黑蒜豚骨湯頭成為整碗拉麵的靈魂，濃而不膩，與蛋黃拌入後更增滑順口感，意外的近似日本拉麵店的風味。（圖／翻攝畫面）

在外食成本與旅遊支出雙雙提高的情況下，越來越多消費者開始嘗試「在家環遊世界」的飲食方式，透過方便取得的食材與簡單料理，滿足對異國美食的想念，成為許多小資族與上班族的日常選擇。這類兼具便利性與口感層次的拉麵產品，不僅滿足宵夜需求，也成為不少人療癒身心的飲食選項。

