「台版侏儸紀公園」開幕 玩每項設施都另外收費惹議

號稱全台首座台版侏儸紀公園的彰化百果山探索樂園，經過一年整修，16日重新開幕，但收費卻引起討論，根據園區票價，除了入園100元，要再玩園內12項設施都還要另外收費，我們記者實際計算，一個小孩要玩滿12項設施的話，根據園區公告的票價，就要花上1550元，即便園區推出優惠1人1250元，玩一輪也是要破千， 一家四口就要花上5000元 。針對大家的反應，業者表示，會評估推出更多的便宜套票或優惠方案。

民眾開心玩滑水道，體驗水上滑速的快感，還有超逼真的科技恐龍，全部12項設施刺激又好玩，這是號稱全台首座台版侏儸紀世界的，彰化百果山親子探索樂園，經過1年整修升級，16日重新開幕，不過票價引起爭議。

根據園區公告票價，一個小孩12項遊樂設施全玩一次，再加入場費100元，要價1550元，園區給的優惠票價，一人加入場費1250元就能玩全部，如果是一家4口，總票價就要5000元，記者VS.民眾說：「(還可以就對了)合情合理，(有玩再付費)對，使用者付費。」但園區全新升級，票價也跟著升級，優惠套票跟公告票價的價差也不大，還是讓不少民眾對於這樣的價格望之卻步。

恐龍園副總楊琬婷說：「希望營運順以後，我們會推出套票，套票的話可能分成大概票價500元，或是600元左右，這樣子的話我們套票進來，我們就是會免門票，那個優惠會更多的。」門票太貴引起討論，園區說會檢討套票內容，並且推出不同價格區間的套票，讓民眾可以依照自己的需求，做出適合自己的門票選擇。

