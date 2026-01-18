「台版侏儸紀」人潮爆 一家4口玩12樣5千元被嫌貴

號稱台版侏儸紀世界的彰化百果山探索樂園重新開幕，家長帶著小孩來朝聖。（圖／東森新聞）





號稱「台版侏儸紀世界」的彰化百果山探索樂園重新開幕，家長帶著小孩來朝聖，但門票100元只能跟恐龍拍照，12項遊樂設施都要再付費，全部玩完一個人要1500元，一家四口2大2小就要花5千元，一堆家長都抱怨太貴了！

7米高漂漂河刺激好玩，大人小孩都愛，台版侏儸紀世界重新開幕，一堆人是衝著這來玩的。爸爸帶小孩一起坐滑道車，從彩虹滑道一路往下滑，熱門設施人多要排隊，不過在這的每一樣，都得另外收費。

記者vs.遊客：「設施費用是有點小貴，但如果只是說進來看恐龍的話是還好，（因為有人在反應說，他們可以改成套票，就是一票玩到底，你們會不會覺得比較好），會，如果小孩再大一點的話。」

百果山探索樂園副總楊琬婷：「其實我們的遊客都太熱心，然後也誤會我們了，我們原始的用意就是希望你輕鬆來看恐龍跟玩沙就100元，我們的美意認為說，你就是想玩什麼就排隊玩什麼就好。」

彰化百果山探索樂園2.6公頃花一年整修，斥資一億元打造，門票100元跟恐龍拍照，每項設施平均要150到200元，12樣全部玩完得花1500元，一家四口就要花5千元，民眾抱怨超貴，還不如去其他遊樂園，可以一票玩到底，還有真的動物可看。

百果山探索樂園副總楊琬婷：「我們才開幕第二天而已，我們新的人員新的場域新的設施，我們其實希望跑順以後，我們會推出套票，套票的話可能分成大概500元，或者是600元左右，那這樣子我們套票進來的，我們就是會免門票，那個優惠會更多的。」

民眾的聲音業者都聽到了，會推出多種套票組合，像是一次全包1250元，或熱門設施大約5、600元，讓大家依照喜好選擇，但高昂收費園區沒餐廳，家長直呼吃不消，不過衝著剛開幕，依然人潮爆滿。

