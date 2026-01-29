「台版史奈爾」林維恩 旅美第2年受邀大聯盟春訓寫台灣紀錄

才旅美第2年，林維恩獲邀參加大聯盟春訓。（翻攝林維恩IG）

我國旅美小將林維恩，旅美首個球季就迅速升上2A，其優秀潛力也被母隊運動家隊注意到，邀請他參加大聯盟春訓，與同鄉同隊的莊陳仲敖一起打拚。

20歲林維恩去年從1A起步就有不錯表現，後續升至高階1A，季末升上2A，總計87局投球局數中，狂飆117次三振，表現遠超球隊預期。

台版史奈爾 看好今年上大聯盟

林維恩表現有多優異？從運動家隊記者萊戈斯（Martin Gallegos）撰文中球隊副總經理Billy Owens對他的評價可知一二。Billy Owens形容林維恩像是年輕版的賽揚強投史奈爾（Blake Snell），甚至稱呼他為「台版Snellzilla」，預期他有機會在今年升上大聯盟。

莊陳仲敖、林維恩 春訓齊打拚

林維恩雖未列在40人名單，但旅美第2年就受邀參加大聯盟春訓，創下台灣球員紀錄，也顯見球隊對他的重視；至於同隊的另一名台灣小將莊陳仲敖則是本來就在40人名單中，連2年參加春訓，屆時2人將一起在春訓打拚。

