「台版地面師」律師蔡鴻燊3度暴哭辯誤入陷阱 高院打臉：公證人不是橡皮圖章

〔記者楊國文／台北報導〕土地業者蔡尚岳涉嫌勾結律師兼民間公證人蔡鴻燊、不肖員警、現卸任里長、法院書記官等人，偽造獨居老人的代筆遺囑，過戶其名下不動產牟利，獲利逾1.4億元，一審依貪污收賄、組織犯罪等罪，將蔡尚岳判處14年徒刑，蔡鴻燊重判25年，全案上訴，高等法院今開庭，蔡鴻燊庭訊中3度暴哭、哽咽失聲，否認犯罪，稱單純作認證，誤入詐騙集團陷阱，審判長張育彰聽不下去，表示「我也當過公證人」，訓斥「公證人不是橡皮圖章」！

高院今上午9時30分開庭，提訊主嫌蔡尚岳、蔡鴻燊、韓宏彬3人，並傳訊王煜堤、駱勁達、謝尚恩、鄭家欣、鄭淑聞、黃靖軒、曾宏福、柯乃瑜、張國忠、朱柏翰、吳翊菲等共10多被告出庭，庭訊2個多小時結束。羈押中的蔡鴻燊明顯暴瘦一圈，引起關注。

蔡尚岳上訴指稱，對被指控罪名、犯罪事實不爭執，希望和被害人達成和解，請求高院從輕量刑，多位到庭被告亦請求從輕量刑，及高院協助和被害人和解。

一審時被重判25年而崩潰痛哭的蔡鴻燊，今天在高院應訊時共3度激動暴哭、哽咽；蔡否認犯罪，稱「我是冤枉的」，從頭到尾對偽造遺囑等犯罪都不知情，「他們是『三人成虎』」，聯合來編造謊言騙他誤入陷阱，只是單純認證，認證過程則是依據當事人已確認的過程依法行事，並無不法獲利；不過，蔡鴻燊答辯過程中，若不是哽咽痛哭，就是以哭腔應答，引起法庭內議論紛。

審判長張育彰聽不下去，制止蔡鴻燊的哭鬧，質疑稱「你也當過律師，應該知道法庭規定和準備庭程序」，法庭上不應該用「哭」的方式應答，警告蔡鴻燊稱，再以「哭」代替答辯，影響庭訊進行，將先指示法警將蔡鴻燊帶入候審室冷靜後，再返回戲庭進行答辯。

針對檢方質疑蔡鴻燊在一名被害人的代筆遺矚的簽名明顯不同，應知道有問題，仍予以認證，有犯罪故意，蔡鴻燊辯稱，我曾在銀行任職，之前亦生病住院過，發現人生病時簽名的筆跡會有不同，「對方已套好了」，不可能因簽名不同而知道對方在犯罪，竟又再度失聲哽咽。

審判長當庭指正「我也當過公證人」，但是「公證人不是橡皮圖章」，公證人的責任重大，應該很謹慎才對啊！直指「看到2份簽名不一樣，難道不會懷疑？」

檢方起訴全案44人，台北地院今年7月，依蔡鴻燊所涉8件罪行，分別依3件違背職務收賄、5件期約賄賂罪，各量處10至14年徒刑，且無悔意，8罪合併判處應執行刑25年刑，並褫奪公權3年，蔡尚岳等人自白認罪，蔡被判刑14年。

此案犯案情節如同影音串流平台Netflix去年七月上架熱播的日劇「地面師」翻版，劇情描述在日本東京發生的上億日圓的房屋詐騙案，本案手法與該劇如出一轍，被稱為「台版地面師」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

