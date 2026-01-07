「台版好市多」展店800坪！家電、上千商品7折起…過年禮盒搶購攻略曝

記者簡榮良／高雄報導

搶攻過年商機，顧客出手都用推車裝！高雄除了中華路和大順路兩家好市多外，仁武區也有一間隱藏的台版好市多，創立40年的食品公司藏身800坪倉庫內，上千商品琳瑯滿目，以市價7折起零售無痛入手，適逢過年將近，知名禮盒成搶購首選；此外，應老主顧許願，二代老闆也首度引進家電區將餅做大，以類觀光工廠經營。

仁武區也有一間隱藏的台版好市多，創立40年的食品公司藏身800坪倉庫內，上千商品琳瑯滿目，以市價7折起零售無痛入。（圖／記者簡榮良攝影）

彎進仁武區的這處小巷子，一旁的鐵皮工廠，看起來就是一般倉庫，但走進去其實別有洞天，根本就是高雄在地人的「採買天堂」。高聳貨架4樓高，上千種零食、生活用品排列整齊，最令人失心瘋的是上頭「建議售價」被畫了叉叉，下一行「折扣價」才是你要掏的錢，兩者相比逼近7-8折零售，不少人拖著推車，裝了又裝，一不小心口袋就破洞了。

創立40年的食品公司，知名的品牌算一算有好幾十家，包括統一、森永、旺旺、盛香珍、華元、聯華食品，生活用品部分則是有日本獅王、牙得安等等。

為了搶攻農曆過年商機，各式知名禮盒早已上架備戰，包括：維多利亞比得兔綜合餅乾禮盒原價429元，折扣價只要339元；king頂級綜合堅果禮盒945元，在這掏寶只要695元；吉祥大三元原價729元，下殺535元；濃厚雙巧克酥原價405元，優惠價295元；橘平屋海苔蛋捲禮盒原價220，折扣價178元，幾乎是半買半相送。

偉昶食品貨品主要是販售給中盤商，連鎖商店以及小型雜貨店，甚至是出口至海外華人商店為主要通路。2020年二代老闆黃經理心想「800坪倉庫放著也是放著，何不多點人潮？」，開始為了拓展新財源，不惜砸成本開發零售市場，朝觀光工廠經營。

此外，因應老主顧許願，也引進家電區，擺在門口最醒目的位置，同樣甜甜價零售。LG空氣清淨機專業版原價2萬1900元，優惠價1萬7990元；LG濕拖無線吸塵器原價1萬6900元；43吋電視原價1萬5900元，優惠價1萬3800元。

目前營業時間是週一到週五上午8時至下午5時30分（中午12時至13時30分休息），為了服務週休顧客，每月第二個週六也加開給大眾採買，目前農曆年前加開時間1/10、2/7、2/14、2/15、2/27，讓平時因為上班無法前往的客人有機會採買。

