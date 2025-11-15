台版姐妹花殺到北歐＋好萊塢 《左撇子女孩》雙女主爆氣奪獎

黃鐙輝與葉子綺在片中有不少可愛互動，金馬前夕葉子綺還獲亞洲電影世界電影節（Asian World Film Festival, AWFF）「雪豹新星獎」。（光年映畫提供）

國片《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）問鼎本屆金馬獎9項大獎，上映後在台掀起熱潮，不僅票房穩健朝500萬邁進，在國際影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）更以98%新鮮度獲高度肯定。導演鄒時擎、製作人兼編劇及剪接的西恩貝克（Sean Baker）目前正與兩位主演馬士媛、葉子綺巡迴北美宣傳，為美國上映與明年1月角逐奧斯卡國際電影獎積極造勢；在台則由黃鐙輝、林嫣、張允曦持續跑映後活動，熱度不減。

隨著金馬獎即將登場，《左撇子女孩》再報捷訊——兩位主演接連於歐美影展摘下重量級獎項，讓主創團隊信心大增。飾演叛逆姊姊「宜安」的馬士媛，以具層次與爆發力的演技，榮獲第36屆斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，成為首位奪下該獎的台灣演員。她感性表示：「能獲得這個獎對我意義重大，非常榮幸，也很開心能把台灣帶到斯德哥爾摩。」

馬士媛繼30年前的王菲後，榮獲第36屆斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，同時她也是首位奪下該獎的台灣演員。（光年映畫提供）

馬士媛在北美宣傳時亦深受觀眾回饋觸動，「即使文化差異大，他們仍能感受電影裡的愛與那些說不出口的情緒，這份真實似乎跨越了語言。」不少觀眾甚至表示想衝台灣夜市朝聖，令她忍不住笑稱：「很讚！」

年僅9歲的葉子綺同樣氣勢驚人，繼入圍金鐘、金馬後，更於洛杉磯奪下亞洲電影世界電影節（AWFF）「雪豹新星獎」，以自然真摯的演技征服國際評審。她開心喊道：「我會繼續當一個快樂的演員，謝謝所有幫助我的人。」

《左撇子女孩》終於在北美宣傳行程中合體監製西恩貝克。（光年映畫提供）

初登好萊塢的她直呼夢想成真：「才剛許願想來，沒想到真的來了！」還興奮分享走星光大道、吃最愛速食，並規劃玩迪士尼，「我覺得我是世界上最幸福的小孩。」

《左撇子女孩》描述單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）帶著兩個女兒返台北夜市生活，因阿公視左撇子為「魔鬼手」，埋藏多年的家族秘密逐漸浮現。電影目前全台熱映，並代表台灣角逐2026奧斯卡國際電影獎。更多資訊請見光年映畫官方社群。

