台版富良野2/11登場！16萬盆花卉繪大冠鷲
2026三層崎花海將於2月11日在北投社三層崎公園正式登場，展期至3月15日。被譽為台版富良野的三層崎花海，今年以「花願同行」為主題，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，透過S型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，讓民眾無需遠遊，即可在城市近郊感受遼闊而純粹的美景。
三層崎公園與嗄嘮別公園皆坐落於北投大屯山系之下，各自展現不同景觀特色。三層崎公園以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用GPS定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀。
相鄰的嗄嘮別公園則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽約60株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。本屆花季不僅著重園區內的賞花景觀，也透過整體動線規劃，延伸賞花行程的移動體驗。
民眾可騎乘YouBike，自三層崎公園前往嗄嘮別公園，約6分鐘即可抵達，輕鬆串聯兩處賞花場域。花季期間亦同步聯名北投地區25間特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮與休憩據點，讓行程結合用餐與停留安排，使體驗從園區延伸至整個北投，呈現行走中的城市花季風景。
民眾可依自身行程彈性規劃半日或一日的賞花路線，結合園區漫步、北投順遊，完成一趟節奏輕鬆的春季行程。民眾可於花季期間沿著花路行走於三層崎公園與嗄嘮別公園之間，在花海與櫻花景觀交錯的風景中調整步調，於城市與自然交會的空間裡，感受北投在花季時節所呈現的生活節奏與季節氛圍。
