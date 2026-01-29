台版彈簧刀春巡亮相 首次發射就「落漆」墜於灘岸

海軍今（29日）對外公開春節戰備，有「台版彈簧刀」之稱的勁鋒一型攻擊無人機也首度在演練中對外亮相。（圖／李奇叡攝）

海軍今（29日）對外公開春節戰備，有「台版彈簧刀」之稱的勁鋒一型攻擊無人機也首度在演練中對外亮相。不過，官兵首次發射就「落漆」，並未如預想中的展翼飛上天空，而是直接墜於灘岸上。對此，研發單位中科院也做出回應。

攻擊型無人機系統具備即時影像回傳與目標打擊能力，機動部署迅速，可有效縮短反應時間，具備對海上及陸上目標之精準打擊能力。 海軍今於左營基地火牛營區執行春節戰備演練，過程中先以陸用型監偵無人機，透過「部隊覺知應用套件」（ATAK），將海面戰場情報及影像回傳，發現敵船團後，由攻擊型無人機分別從陸上與海上實施攻擊。

攻擊型無人機系統具備即時影像回傳與目標打擊能力，機動部署迅速。（圖／李奇叡攝）

攻擊型無人機陸上組接獲命令後，隨即進入戰術位置。原定發射後將在空中飛行，並執行所設定好的任務航線，並執行偵查、目標識別，鎖定目標後實施攻擊。

不過，攻擊型無人機陸上組首次射擊，無人機並未順利飛上天空，而是直接畫出拋物線後就落在攤岸上，第二次才順利發射。對此，中科院表示，今（29）日海軍陸戰隊射擊勁蜂1型，陸上第一枚發射後，因飛機翼面控制失效，轉彎後落海。

中科院說，陸戰隊續從陸上補打一發，之後再從艇上發射一發，分別擊中海上球靶，均成功引爆。有關第一架無人機翼面控制失效原因，該院後續將持續精進改善硬體可靠度。



