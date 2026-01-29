「台版彈簧刀」發射5秒墜海 呂禮詩揭真相：期待太高了

民國115年國軍春節加強戰備操演，29日在海軍左營基地執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」演練，濱海打擊群（LSG）施放攻擊型無人機從岸上發射，對敵兩棲載具實施攻擊。（姚志平攝）

國防部29日對外展示春節戰備不打烊，在左營軍區操演陸戰隊阻敵登陸，但首度公開運用的中科院「勁蜂一型」攻擊型無人機，其中一枚發射後5秒即故障墜地，引發討論。前海軍艦長呂禮詩直言，無人機迭代速度非常快，不要一次買很多，應該細水長流慢慢地買。

海軍陸戰隊99旅29日模擬實施模擬「近岸防域作戰協力濱海打擊」操演，並首次將新接裝的「陸用監偵無人機」及中科院的「勁蜂一型」攻擊型無人機投入作戰演練。不料，現場卻發生意外插曲，一枚中科院的「勁蜂一型」攻擊無人機在發射後即墜落沙灘，發射失敗，官兵隨後則緊急進行補射。中科院隨後說明，該機係因翼面控制失效而墜地，將會改善硬體可靠度。

呂禮詩29日在《頭條開講》節目表示，這次是春巡活動，軍方一定檢查再檢查，可是為什麼還出現這種問題？就是說，大家對於無人機的期待，是不是太高了一點？他不是說無人機作戰不可期，而是我們現在所獲得的無人機，是不是有問題？

呂禮詩質疑，現在大家都在做無人機，連做包子饅頭的廠商都來做無人機，但他早在2023年9月的網路節目就說過，台灣的無人機「只會飛」，可是這次卻告訴我們：連飛都是問題！有沒有第五縱隊滲透不是問題，問題在我們對於無人機的核心技術，真的能掌握嗎？

呂禮詩秀圖指出，且解放軍的干擾技術還沒出現，2024年的聯合利劍-B共軍演習曾出現一張照片，這是「RCT195B數據鏈跟蹤干擾站」，無人機遙控的部分，他只要加以干擾，你就沒用了！現在講的都是小型無人機，還沒有討論到大型無人機，也就是TB-001或BZK-005，到底是什麼樣的狀況？而且無人機「換代」的速度非常快，我們一次買這麼多，但恐怕一下就通通已經過時了！

呂禮詩強調，這才是大家應該要想清楚的，我們應該是要慢慢地、細水長流地不斷買，這才是正常的一條路。

