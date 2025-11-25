台版手遊不鳥中國曬8964截圖！疑踩辱華紅線有夠酸

生活中心／周孟漢報導



中共多年來的洗腦教育，導致中國有一堆是非不分的「小粉紅」，不僅經常自我感覺良好，還只要看到任何一點稍微敏感的畫面，就會開噴「辱華」。而在今（25）日，人氣手遊《怪物彈珠》的台灣官方，竟曬出一張玩家分享寶玉數量累積「8964顆」的截圖，畫面曝光後，立刻引來不少網友笑翻，猜測小編是刻意「踩辱華紅線」，直喊「要被中國抵制了」。





台灣《怪物彈珠》踩辱華紅線曬「8964截圖」！網狂讚：終於知道為何中國玩不了

來自日本的手遊《怪物彈珠》在台灣深受不少玩家喜愛。（圖／翻攝自 Threads ＠monsterstrike_tw）

廣告 廣告





來自日本的手遊《怪物彈珠》在台灣有著不小人氣，不過今（25）日台灣官方卻透過Threads轉發一名玩家分享寶玉數量累積「8964顆」的截圖，只見圖中確實有8964顆寶玉，該名玩家見狀則逗趣自嘲「辱華了」，貼文瞬間吸引超過9200名網友朝聖按讚。

台灣《怪物彈珠》踩辱華紅線曬「8964截圖」！網狂讚：終於知道為何中國玩不了

《怪物彈珠》台灣官方轉發一名玩家分享寶玉數量累積「8964顆」的截圖。（圖／翻攝自 Threads ＠monsterstrike_tw）





由於台版《怪物彈珠》除了台灣的本土玩家外，還有部分是香港與澳門的玩家，不少人在憂心的同時也笑喊「官方發大瘋啦」、「官方玩哏最致命」、「小編你是不是不想去香港做活動了」、「小編，這是官方帳號啊，你發瘋啦，嚴厲斥責」、「台版就是台版，真的沒在怕」、「真的假的啦，這是官方帳欸」、「中國人即將抵達戰場」、「我終於知道為什麼現在中國玩不了怪物彈珠」、「想想這是日本遊戲，最近中日緊張，轉發這個算小事」、「這是高市早苗聯動預告嗎？」。

台灣《怪物彈珠》踩辱華紅線曬「8964截圖」！網狂讚：終於知道為何中國玩不了

文章曝光後，引發熱烈討論。（圖／翻攝自 Threads ＠monsterstrike_tw）









事實上，由於「8964」會讓人聯想到1989年6月4日發生的「六四天安門事件」，因此在中國是相當敏感的一串數字；除此之外，留言區中有網友指出「在中國玩不了怪物彈珠」一事，其實並非政治因素，純粹是因為營運出現困難，導致2次登上中國後，最終都宣告失敗。









原文出處：台版手遊不鳥中國「曬8964截圖」踩辱華紅線！網狂讚：小粉紅將抵達戰場

更多民視新聞報導

小粉紅裝台人嗆高市早苗下台！網抓1漏洞酸：敬業一點

日本不怕中國遊客變少！她拿國旅對比嘆：只想賺快錢

Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯

