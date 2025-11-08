台版料理鼠王30cm巨物！親自試菜11萬網友傻眼

生活中心／王靖慈報導

嘉義市一間鹹酥雞攤被民眾目擊攤位上有一隻超大老鼠在啃食物，震驚後拍下影片傳上臉書。影片曝光後立刻引發網友熱議，留言區還有網友戲稱原PO大驚小怪，幽默表示「沒看過料理鼠王嗎？」





30cm大老鼠狂嗑鹹酥雞4秒影片流出！11萬網友朝聖戲稱「台版料理鼠王」

一隻約20～30公分長的溝鼠正在鹹酥雞攤位上啃食物。（圖／翻攝「記者爆料網」臉書粉專）





今（8）日，有民眾在臉書粉專《記者爆料網》分享一部4秒短影片，只見影片中背景位於嘉義市一間鹹酥雞攤，攤位邊緣處正趴著一隻約20～30公分長的溝鼠，隨著畫面不斷放大，可以很清楚看見且旁邊就是夾食物的長夾，而老鼠就這麼無視旁物站在攤位食物上開啃食材，畫面讓民眾相當震驚，隨後短短5小時也吸引超過11萬次觀看，按讚人數則破980人。根據《ETtoday新聞雲》報導，稱業者目前尚未看到影片，也不清楚民眾拍攝的具體時間，將先查看影片內容，並強調未來會加強環境與食品衛生的改善。此外，衛生局人員也已前往攤位進行稽查。

有網友看到畫面幽默表示「沒看過料理鼠王嗎？」（圖／翻攝「記者爆料網」臉書粉專）





而貼文留言區也遭網友湧入，有網友調侃，「這是新的炸物，一隻350元」、「老闆，一份炸老鼠…要切大辣」、「是他們養的老鼠啦」、「抓起來，鹹酥鼠，別浪費」。另一部分網友則是對外食提出看法，認為愛吃外食就是會有這個問題，不要大驚小怪。甚至還能看到有網友逗趣比喻成美國動畫片《料理鼠王》，幽默留言「沒看過料理鼠王嗎？」、「等下會回攤位老闆帽子裡，大驚小怪」、「主廚大人」、「料理鼠王出來炸鹹酥雞」。





原文出處：30cm「米奇」狂嗑鹹酥雞4秒片流出！11萬網友朝聖戲稱「台版料理鼠王」

