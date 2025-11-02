「台版明日花綺羅」赴南韓當練習生「提早返台」罹患焦慮症 與小哥哥艾里親密「蠻心動」

沈娜娜曾到南韓當練習生。沈娜娜／璃奈醬提供

被譽為「台版明日花綺羅」的模特兒兼網紅沈娜娜（璃奈醬）近日迎來生日，在Instagram公開分享擇偶標準：「外型乾淨、有穩定工作、孝順、會賺錢，最好還是花美男類型！」這段直白告白引發討論，粉絲留言區熱鬧非凡，有人直接點名她曾合作過的男星小哥哥艾里：「這條件不就完美符合嗎？」

曖昧互動曝光 沈娜娜笑認艾里「是我的菜」

沈娜娜與小哥哥艾里先前合作拍攝影片，畫面中兩人互動親暱、默契十足，早已讓粉絲聯想到螢幕情侶。面對外界猜測，她大方回應：「是啊，外表完全是我的菜！因為我超愛韓星那種花美男風格，他人也溫柔紳士、還很會搞笑。」談及拍攝時的親密接觸，如揉腰或搭肩，她調皮笑稱：「蠻心動的，不知道耶哈哈！」這番坦白不僅化解了緋聞疑雲，更讓粉絲對兩人關係充滿遐想。

沈娜娜新計畫曝光。沈娜娜／璃奈醬提供

從南韓練習生到百萬網紅 沈娜娜籌備花蓮災後企畫

沈娜娜以性感形象聞名，2019年曾赴南韓擔任練習生半年，以日本AV女優明日花綺羅為偶像，目標成為亞洲新一代性感專業女星。然而，嚴苛訓練與疫情導致她提早返台，還曾因此罹患焦慮症，她感慨：「身邊人都說我已經很棒了，但壓力真的很大。」回台後，她轉戰OnlyFans與Fansone平台，推出獨家內容寵粉無遺，迅速累積百萬追隨者。展望未來，她透露即將赴花蓮拍攝大型多人劇情企畫：「希望透過故事關心災後復原，也展現更多不同的我。」最後，她笑言：「喜歡真誠又努力賺錢的人，如果有緣，或許就是身邊的他呢！」



