台版普羅旺斯仙草花海來了！關西花季最新美圖活動日期搶先看

文／景點+ Carol整理報導

賞浪漫仙草花海的季節到了！一年一度的關西仙草花節於11月22日、23日展開，現場不僅能賞仙草花海美景，還能體驗活動、逛市集，快將最新美圖及取景角度筆記起來，提前規劃賞花行程！

2025關西仙草花文化節於11月22日、23日登場，吸引花迷搶先前往取景。（圖／molly888666）

新竹縣關西鎮是仙草之鄉，盛產優質關西仙草，自110年起，今年已連續五年，在關西鎮的南山里，號召三十多位志工種植「仙草一分田」，推廣友善農法，並以仙草花打造花田地景。

於2025年11月12日拍攝的關西仙草花海。（圖／molly888666，以下同）

今年因氣候變化影響，花期比往年延後，原定於11月8日、9日舉辦的「關西仙草花文化節」，延後至11月22日、23日展開，今年以「環境x文化」為主題，現場將安排樟之細路古道百人大健走、音樂饗宴、文化走讀、技藝體驗等，並辦理花田市集。

（圖／molly888666）

往年關西仙草花海美景。（圖／a_tsai324）

（圖／laiyuping9520）

取景時可採用平視角度，將仙草花海及遠方山景一同入鏡；或在遠一點的位置以花朵為前景，捕捉花海包圍的人像美照；最後可到稻田邊，以俯拍角度取景滿版花田、「南山金城武樹」同框畫面。

（圖／laiyuping9520）

（圖／a_tsai324）

近期除了是迎接關西仙草花的季節，同時也是落羽松轉紅的時期，推薦景粉參考下方延伸閱讀，出發捕捉漸層落羽松大道美照！

【Info】

2025關西仙草花文化節

活動日期：2025年11月22日、11月23日

活動時間：11：00～16：00

市集地點：新竹縣關西鎮南山里南山大橋旁 稻田（google"仙草一分田"）

注意事項：市集場地為農地，離馬路約20公尺，汽車無法駛入會場

