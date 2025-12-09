台版普羅旺斯仙草花海景點+1！全新美拍秘境花期8大打卡範本

文／景點+ Carol整理報導

夢幻仙草花海景點再+1！彰化縣芬園鄉有一處仙草花田，讓人隨手都能捕捉滿版紫色花景，快將最後花期、8大打卡範本筆記起來，找個好天氣前往賞花！

芬園鄉仙草花海景色絕美，吸引花迷前往拍照打卡。（圖／evonne.eat）

彰化縣芬園鄉這一處仙草花田，地點位於「溪尾福德祠」後方，因彎進溪尾福德祠的道路較彎曲狹小，建議開車前往的花迷將車輛停放於外圍，再步行進入賞花。

於2025年12月7日拍攝的芬園鄉仙草花海。（圖／evonne.eat，以下同）

仙草花田於12月中旬後將會採收，想造訪的花迷需把握時間前往。取景時可使用平視角度，捕捉花海、藍天同框畫面；或使用俯拍視角，拍出夢幻的滿版花景；也可將枝葉作為前景，向上拍攝花海環繞的人像美照。

（圖／evonne.eat）

（圖／evonne.eat，以下同）

現場種植的仙草花主要是作為育苗採收使用，提醒花迷取景時可善用田溝借位拍攝、避免踩到花田，且不隨意採花及製造垃圾。

（圖／evonne.eat，以下同）

近期除了是賞仙草花海的季節，也到了落羽松逐漸轉色的時期，推薦景粉參考下方延伸閱讀，前往捕捉落羽松同框白茅美景！

【Info】

芬園鄉仙草花海

地點：彰化縣芬園鄉慶功街118巷臨218號（溪尾福德祠）

