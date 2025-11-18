

台版普羅旺斯和酷洛米現蹤桃園仙草嘉年華 這個時間段最美！

【旅遊經 洪書瑱報導】



仙草花期，主要是在秋末至初冬開花，每每花季期間，呈現大片浪漫的紫色花田，常被稱為「台版普羅旺斯」！而「2025桃園仙草嘉年華」，將於11月22日起至12月7日，在楊梅休閒農業區盛大登場，目前花開5成，若天氣穩定，預計11月底至12月初為最佳賞花期，今年以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，值得一提的是──與仙草花同個色系的「酷洛米」成為今年的護花使者，不僅在仙草花海現場設置了8大酷洛米主題裝置藝術，與花田美景融合，周末假期也邀請「酷洛米」在浪漫粉紫花海中與您相見歡。

桃園市長張善政表示，仙草嘉年華今年從11月22日起，一連16天在楊梅登場，展區結合2公頃仙草花與2.1公頃波斯菊花田，並邀請人氣明星酷洛米（Kuromi）擔任花之使者，帶領民眾走入夢幻的紫色仙境，讓今年的仙草季以「花田 × 文化 × 可愛IP」，來呈現桃園冬季最浪漫的節慶風景。今年更首度整合3大節慶資源，包括：桃園仙草嘉年華、富岡鐵道藝術生活節，以及畜產嘉年華，以農業、鐵道、藝術三條軸線串聯，從富岡火車站一路延伸至楊梅花田，形成冬季觀光廊帶，帶動桃園南區觀光與地方產業升級。











桃園農業局長陳冠義表示，仙草嘉年華16天活動期間，每週假日皆有主題活動： 11/22（六）開幕式邀請十鼓擊樂團，為仙草嘉年華熱鬧開場，酷洛米現身舞台，攜手貴賓共同揭幕；11/29（六） 酷洛米見面會與在地市集熱鬧登場；11/30(日)泡影幻樂章：魔術泡泡秀與魔術表演，為兒童帶來歡樂的午後；12/6（六）迷霧森林樂團帶來夢幻的音樂演出。









活動期間，園區內另設「花間市集」、「探遊花徑氣墊樂園」、「嘟嘟小火車」及「集章任務」等體驗，讓大小朋友都能在紫色花海中共享浪漫與幸福時光。相關活動資訊，可至「桃園好農」、「楊梅休閒農業區 」臉書粉絲專頁查詢。

以上圖片：桃園農業局提供



