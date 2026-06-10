台版柬埔寨案偵辦涉刑求 新北警開庭否認凌虐犯意
（中央社記者曹亞沿新北10日電）新北刑大偵一隊前代理副隊長鄭男等人偵辦「台版柬埔寨案」時，涉對2犯嫌倒掛毆打遭起訴。鄭男今開庭否認凌虐犯意，稱是為盡快找到被害者屍體，加上破案壓力才犯案，盼從輕量刑。
民國111年間新北警方獲報，有民眾應徵工作卻遭詐團囚禁，警方歷經數波攻堅救出遭囚禁者，並發現另有3名被害人身亡遭棄屍，被稱為「台版柬埔寨案」。
根據起訴書，111年11月間，新北市刑事警察大隊偵一隊鄭姓代理副隊長，與王姓、張姓、吳姓偵查佐偵辦該案時，因張姓、吳姓犯嫌涉及棄屍但不願供承，涉對2名犯嫌施虐，將其蒙面倒掛毆打，逼迫唱歌並錄影，今年3月被依刑法公務員對人犯施以凌虐罪起訴。
新北地院今天開庭審理，鄭男坦承客觀事實，但並無凌虐犯意，僅涉及強制罪。他供稱，當時是為盡快找到被害者屍體，且看著被害者家屬的眼淚，加上與時間賽跑的破案壓力，才一時失慮對犯嫌做出這些行為，但過程僅5分鐘，他事後已深刻反省，並希望達和解，盼法官從輕量刑。
王姓偵查佐也強調並無凌虐犯意，並稱當初張姓犯嫌曾逼迫囚禁的人唱歌，他們為了讓張嫌感同身受、突破心防也逼他唱歌。當犯嫌一講出棄屍地點，他們就立即停手。
張姓偵查佐的辯護人表示，其犯案的方式或許過於激烈，但在這個公務員明哲保身的年代，張男並無打混摸魚，仍努力破案，是對國家有用的人才，且已深切反省，盼給予改過自新機會。
張姓人犯則表示，「我做的事雖然有點超過，但警察也不必用極端手段逼認罪」，案發後他因害怕半夜都睡不著，目前也在服用身心科藥物，但有意與被告和解。
另名吳姓人犯也表達和解意願。告訴代理人則指，鄭男等人身為警察卻知法犯法，傷害張男、吳男尊嚴，導致被害人仍會恐慌，且鄭男等人至今未道歉。（編輯：龍柏安）1150610
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