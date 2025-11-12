台版柬埔寨案後續3律師涉洩密 警今再逮1律師

律師孫全平涉洩密，被警方逮捕帶回偵詢。(記者徐聖倫攝)

〔記者徐聖倫／新北報導〕台版柬埔寨案首腦「藍道」杜承哲二審遭判無期徒刑，新北市刑警大隊持續偵辦本案後續，今年9月搗破藍道合作的水房，竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兄弟檔遭逮，另逮捕3名洩密律師。今警方又有動作，上午前往台北市「咖美律師事務所」，將疑似洩密的律師孫全平逮捕，現正進行偵詢中。

據悉，上一波被警方逮捕的3名律師鄭皓文、秦睿昀、單鴻均，被警方查出疑似拍下、甚至直播筆錄內容給詐團上游成員；再細查發現，這些筆錄資料疑似是由孫男拍下或錄下後傳給鄭等人，再由鄭等人轉傳給詐團上游，分工非常精細。

警方上午持拘票前往台北市天母咖美律師事務所，將正在上班的孫男逮捕，扣回他的手機等相關證物，孫男見警方到來未多做回應，只是安靜配合，未見太多情緒波動。

孫男初步向警方否認涉案，與鄭等3人回覆一致，現警方正進行筆錄中，將朝洩密、詐欺、洗錢等罪嫌偵辦。

