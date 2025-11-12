「台版柬埔寨案」檢警再拘提1律師 涉勾結詐團洩密

台版柬埔寨案主嫌「藍道」杜承哲被抓之後，檢警也一舉抄掉他的御用洗錢水房，而水房由竹聯幫弘仁會陳姓兄弟一手操控，偵查期間找來大批律師護航，不僅偷拍偵訊筆錄，還有人用手機直播偵訊過程。9月份已經有3位律師被捕，新北市刑大今（12）日第二波搜索，再逮到另一名孫姓律師涉案，上銬移送複訊。

律師「直播」筆錄內容 洩密詐團上游成員

杜承哲在台版柬埔寨案中涉嫌假投資、愛情詐騙與求職陷阱等情事，詐騙超過3.5億元，虐死3人，被判無期徒刑定讞。隨著檢警持續調查，發現他和竹聯幫弘仁會陳姓兄弟配合，有專屬的洗錢水房，當水房被抄時，陳姓兄弟砸錢組了律師團。

廣告 廣告

檢方發現，多位合法律師當被告正被檢察官偵訊時，有的會在旁邊假裝玩手機，卻是用通訊軟體直播偵訊過程，或是翻拍筆錄轉傳給詐騙集團，還有人根本就是去監視，查看小弟有沒有出賣大哥，儼然成一副幫派高階幹部的姿態。

檢警再逮涉洩密律師 最嚴重可終身除名

檢警最新一波搜索行動，逮到涉嫌洩密的孫姓律師，當時他就在便利商店外被警察堵到，神情相當緊張，隨即配合交出證物電腦與兩支手機。

孫姓律師遭逮。圖／台視新聞

而若律師涉犯洩密罪，最重恐面臨1年以下有期徒刑，還有可能被取消律師資格。非本案律師包盛顥表示，如果律師移送懲戒，可能面臨警告、申誡、停止執行職務等處罰，其中最嚴重就屬除名處分，一但除名則終身不能再任律師。

※未經判決確定者，應推定為無罪

新北／李若慈、饒永忠 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

民進黨提名「4縣市」首長人選 賴清德籲候選人勤走地方、傾聽民意

「台版柬埔寨」囚禁61人奪3命 主謀「藍道」等3人判無期徒刑定讞

選對會拍板！ 律師林國漳代表民進黨參選2026宜蘭縣長