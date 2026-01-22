「台版柬埔寨」律師陳士綱收778萬泰達幣當「藍道」軍師 洩密洗錢判2年6月

陳士綱遭判2年6月。鏡週刊

震驚全台的「台版柬埔寨」求職詐騙案，集團首腦「藍道」杜承哲為掌握檢警偵辦進度，重金收買律師陳士綱充當「軍師」與「內鬼」。士林地方法院審結，認定陳士綱身為執業律師卻罔顧倫理，除洩漏偵查秘密外，更收受高達24萬多顆泰達幣（折合新台幣約778萬元）犯罪所得，依洗錢、洩密等罪，判處有期徒刑2年6月，併科罰金100萬元，並沒收全數不法所得。

檢方起訴指出，陳士綱在檢警偵辦初期，利用陪同證人呂政儀接受訊問的機會，刺探偵查核心機密。他在庭訊過程中得知檢方訊問重點包括「是否認罪」、「承認哪些犯罪事實」及「是否供出上游」等敏感資訊後，竟將呂政儀「已認罪」、「僅承認對B2人頭施暴、不清楚其他情況」等關鍵證詞，轉告給當時尚未到案的幕後主謀杜承哲，讓杜承哲得以提前掌握檢警偵辦方向與同夥供述底線，嚴重妨害司法調查。

檢方痛批，這些內容屬偵查中應秘密事項，陳士綱的行為已構成非公務員洩漏國防以外秘密罪。

除了洩密，陳士綱更被認定協助詐團洗錢。判決指出，陳士綱長期為杜承哲指定的詐欺集團下游成員辯護，在2022年5月間，已知悉杜承哲持續從事詐欺犯罪且獲利驚人。然而，他仍接受杜承哲委託打聽案情，並從杜所控制的無記名冷錢包，包括代號「藍道錢包」、「野豬騎士錢包」等帳戶中，收受總計24萬7123.81顆泰達幣（USDT）。

檢警調查發現，這筆虛擬貨幣折合新台幣高達778萬4400元，遠遠超過一般合理的律師費或顧問報酬。且陳士綱收款後，刻意未將款項記入律師事務所帳冊，也未告知會計，反而另行設立公司帳戶存放，試圖製造金流斷點。法院認為，陳士綱主觀上明確知悉這筆鉅款源自詐欺不法所得，卻仍予以收受並隱匿使用，行為已構成《洗錢防制法》之洗錢罪。

士林地院審理後，考量陳士綱身為法律專業人士，卻知法犯法，不僅破壞司法信譽，更助長詐騙集團氣焰，惡性非輕，全案依洩密及洗錢罪判刑2年6月，可上訴。



